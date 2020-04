Gianmarco Saurino, Lorenzo in Doc: “Un segreto lo agita”, anticipazioni

Doc Nelle tue mani, Gianmarco Saurino nei panni del dottor Lorenzo Lazzarini: parla l’attore

Gianmarco Saurino è nel cast di Doc Nelle tue mani. Il suo personaggio si chiama Lorenzo Lazzarini, è un medico del policlinico Ambrosiano dove si svolge la storia di Doc. Nel reparto di medicina interna seguiamo le avventure di Andrea Fanti, il protagonista, e quello che prima era il suo staff, quando era primario del reparto. L’incidente ha cambiato tutto e stiamo conoscendo un Andrea rinato, ma nel corso delle puntate di Doc Nelle tue mani scopriremo anche la storia di Lorenzo Lazzarini. A quanto pare anche il medico internista ha un segreto che verrà a galla nelle nuove puntate in onda il prossimo autunno. Come già saprete, le puntate in onda fino a oggi non sono l’intera stagione, ma il set di Doc è stato chiuso in seguito all’emergenza Coronavirus esplosa in Italia e nel mondo. Tutto fermo quindi fino a nuovo ordine, che riporterà gli attori di Doc sul set.

Gianmarco Saurino è Lorenzo in Doc: “Un segreto molto privato”, le anticipazioni

Le restanti puntate della prima stagione andranno in onda prossimamente, nel frattempo Saurino ci ha rivelato anticipazioni sulle nuove puntate di Doc. Queste le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni: “Del ‘mio’ Lazzarini dovrete sempre ricordare che è bravo, sì, ma è un uomo con milioni di paure e di insicurezze, e con un segreto molto privato che lo agita. Sarà un tema forte nelle puntate che andranno in onda il prossimo autunno”. Quale sarà mai questo segreto? Sarà sentimentale oppure riguarda il suo passato? Sul versante romantico abbiamo avuto modo di intuire qualcosina, pare infatti nutrire più di un’amicizia verso Giulia (Matilde Gioli). Del suo passato al momento sappiamo poco, se non che ha avuto un blocco quando si è trattato di usare il defibrillatore su un paziente che stava morendo. Magari era dovuto a un trauma del suo passato non ancora superato.

Pierdante Piccione e la storia vera di Doc, Gianmarco Saurino racconta l’incontro col medico

Gianmarco Saurino ha anche parlato dell’incontro con Pierdante Piccione, il medico a cui è ispirata la vera storia di Doc. L’attore ha raccontato: “Gli ho parlato, sì, ed è stata una cosa sconvolgente per il modo in cui ti ascolta: con le orecchie, gli occhi, il cuore e il cervello. È il vero medico, una persona che cerca di comprenderti meglio, per curarti meglio. E poi la storia della sua amnesia è incredibile: alla fine è la memoria che rende unico ciascuno di noi”. In attesa di rivederlo in Che Dio ci aiuti, prepariamoci a scoprire il segreto di Lorenzo in Doc!