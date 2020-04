Matilde Gioli è Giulia in Doc: “Una botta grossa”, le anticipazioni dell’attrice

Doc – Nelle tue mani, Matilde Gioli è Giulia nella fiction di Rai 1 con Luca Argentero

Matilde Gioli è l’attrice che presta il volto al personaggio di Giulia Giordano in Doc. Lei è un medico internista che ha lavorato affianco del protagonista, Andrea Fanti, prima del suo incidente e quando era primario. Fanti è interpretato da Luca Argentero e fra i due c’era una relazione, ma lui dopo lo sparo e dopo aver perso la memoria non ricorda nulla di lei. Ha perso tutti i ricordi degli ultimi dodici anni, quindi Giulia in Doc ha perso l’amore e non può far nulla per recuperarlo per non creare traumi in Andrea. Una situazione che non piacerebbe a nessuno e infatti Matilde Gioli ha parlato del suo personaggio in relazione a questo triste destino del suo personaggio.

Anticipazioni Doc, Matilde Gioli parla di Giulia e Andrea

Intervistata da Fanpage, Matilde a proposito di Giulia ha rivelato: “Nella serie c’è la tragedia dello sparo, la tragedia della perdita di memoria, la tragedia della morte prematura del figlio di Andrea. Giulia rimane sempre in silenzio perché non ama manifestare i suoi sentimenti, ma anche per lei è una botta grossa. È innamorata di Andrea ma lui non si ricorda di lei. Io da donna mi metto nei suoi panni”. Poi ha dato qualche piccola anticipazione sul suo personaggio: “Di certo ci sarà un percorso di trasformazione. Giulia, in reparto, era simbiotica con Fanti. Seguiva tutto ciò che faceva lui. Dopo lo sparo, il dottore ricomincerà ad apprezzare l’empatia e il contatto con i pazienti. Per amore di Andrea, lo farà anche lei anche se inizialmente è restia”. Probabilmente vedremo questa evoluzione nella seconda parte della prima stagione di Doc, perché le riprese sono state interrotte causa Coronavirus.

Matilde Gioli e il rapporto con Luca Argentero: “Un professionista, mi ha insegnato tanto”

La Gioli ha anche parlato di come è stato lavorare con Luca Argentero: “Luca è un professionista. Si vede che ci tiene a questo lavoro. L’ho trovato molto maturo e mi ha insegnato tanto. Sul set tendo a essere un pochino caciarona e a distrarmi facilmente. Lui ha mostrato sempre grande concentrazione e professionalità, nonostante si lasci andare nei momenti di gioco”.