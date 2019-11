Gianmarco Onestini torna in Italia con Luca: la quiete dopo il Gf spagnolo

Gianmarco Onestini torna in Italia dopo il Gran Hermano spagnolo. Accanto a lui suo fratello Luca. Ivana li aspetta

Dopo la bufera al Gran Hermano spagnolo, Gianmarco Onestini fa ritorno in Italia insieme al fratello maggiore Luca. Il giovane è stato eliminato ieri dal famoso reality ma purtroppo la sua esperienza non è stata così rosea, anzi. Inizialmente tutto andava a meraviglia. Come sappiamo, Gianmarco Onestini è un ragazzo gentile ed educato (l’abbiamo conosciuto meglio al Grande Fratello nostrano) ma purtroppo un gossip, alquanto maligno, ha rovinato la sua esperienza nella Casa spagnola. Gianmarco infatti si era avvicinato ad una delle sue coinquiline Adara Molinero. I due sembravano molto attratti ma questo loro feeling ha fatto storcere il naso a tutti dato che la donna è sposata ed ha un bimbo di sei mesi.

Gianmarco Onestini crolla al Gran Hermano Vip, Luca lo difende a spada tratta

Per questo motivo lo studente di giurisprudenza è finito nel caos puro. Contro di lui si sono schierati anche Ivana Icardi, Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinan che lo hanno pesantemente attaccato durante Mujer y Hombre y viceversa (in pratica, Uomini e Donne spagnolo). La puntata di ieri sera del Gran Hermano Vip, poi, per Gianmarco non è stata per nulla facile. Da un video postato da BitchyF (che potete trovare qui), scopriamo che il giovane non ha più retto le troppe critiche ed è scoppiato a piangere. Intanto suo fratello Luca, che è stato sempre presente durante questa esperienza, lo ha difeso a spada tratta. Comunque sia la sua esperienza nel reality spagnolo è ormai terminata.

Onestini junior torna a casa accanto a Luca, ad attenderlo c’è anche sua cognata Ivana

Stamattina Gianmarco è apparso felice e sorridente accanto a suo fratello, pronti a tornare nel nostro BelPaese dove ad attenderli c’è Ivana Mrazova. La dolce modella ha seguito attentamente la permanenza di suo cognato nella Casa del Gran Hermano Vip e ieri sera, tramite una Instagram Stories, gli ha fatto sapere che lei e la sua famiglia lo stanno aspettando per riabbracciarlo. Adesso il fratello di Luca può finalmente ritrovare la serenità che ha perso. E chissà se un giorno potrà chiarirsi con Adara e mettere fine a tutte le chiacchiere una volta per tutte.