Gianmarco Onestini, lo sfogo improvviso del fratello Luca: “Un po’ più di tempo”

Gianmarco Onestini al Grande Fratello 2019, il fratello Luca lo sostiene su Instagram

Al Grande Fratello 2019 Gianmarco Onestini è di sicuro uno dei protagonisti dell’edizione. Nella Casa è molto apprezzato dagli altri concorrenti, per la sua educazione e il rispetto che ha verso gli altri. Ma Gianmarco è anche un ragazzo molto simpatico e divertente! Forse un po’ permaloso? Lo ha ammesso lui stesso, ma alla fine essere permalosi può non essere un grande difetto. Gianmarco somiglia molto al fratello Luca Onestini, che negli studi televisivi di alcune trasmissioni così come su Instagram non smette mai di sostenerlo. Abbiamo conosciuto e apprezzato tantissimo Luca nella sua edizione del Gf Vip, ma, se ben ricorderete, l’ex tronista ha conquistato tutti nelle ultime settimane arrivando a classificarsi secondo in finale. Succederà lo stesso a Gianmarco al Gf 16?

Grande Fratello, Luca Onestini sostiene il fratello Gianmarco: “Sono fiero di te”

Lo stesso Luca stamattina ha pubblicato uno strano sfogo sul fratello Gianmarco. Ecco le sue parole: “Le persone pulite hanno sempre bisogno di un po’ più di tempo perché per apprezzarle devi capirle. In una pozzanghera ti ci puoi specchiare subito ma poi non rimane nulla. Un mare profondo invece lo capisci solo quando ti ci tuffi e lo osservi da dentro. Sono fiero di te, fratellone”. Tra le righe, Luca ha consigliato di dare del tempo al fratello per emergere e far sì che venga fuori tutta la sua personalità. C’è da dire, però, che al Grande Fratello 2019 Gianmarco è già venuto fuori abbastanza: chi segue la diretta lo apprezza moltissimo. Forse seguendo solo la prima serata, in cui viene coinvolto in polemiche non direttamente dipendenti da lui, può risultare più complicato conoscerlo meglio.

Luca Onestini al Grande Fratello per sostenere Gianmarco? Il dubbio

I fan, come il pubblico in generale, seguiranno il consiglio di Luca Onestini? Siamo certi di sì. Intanto, ci chiediamo se mai vedremo Luca nello studio del Grande Fratello a parlare, e magari difendere, Gianmarco Onestini. Lui ha fatto capire che sarà improbabile, perché potrebbe mettere il bastone tra le ruote nelle polemiche…