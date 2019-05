Cristian Imparato furioso con Luca Onestini: “Da te non me lo aspettavo”

Cristian Imparato risponde a Luca Onestini: ecco cosa sta succedendo

È arrivata la risposta furiosa di Cristian Imparato contro Luca Onestini! Ieri sera al Grande Fratello 2019 Gianmarco Onestini è stato protagonista di un momento della puntata insieme a Michael Terlizzi e Edoardo Ercole. Mentre Gianmarco si difendeva, e anche piuttosto bene, nella Casa, nel frattempo anche suo fratello Luca Onestini diceva la sua su Instagram. Con un post in cui ironizza sulla barba di Edoardo e Cristian, che intanto era intervenuto dallo studio, Luca non ha perso occasione di dire ciò che pensava di tutto ciò: con un semplice “Buffoni!” ha fatto capire tutto. Il commento sulla barba però ha suscitato la reazione di Imparato, che poco fa ha scritto un lungo messaggio postato poi fra le stories.

Gf 16, arriva la risposta di Cristian Imparato alle parole di Luca Onestini

Dopo aver letto le parole di Luca, Cristian ha scritto: “Ti ho sempre seguito e apprezzato per la tua simpatia e per il tuo modo di essere rispettoso ed educato con gli altri, cosa che con me non hai fatto”. E ha spiegato il suo punto di vista, parlando anche della barba: “Mi hai giudicato e ti sei appigliato su aspetti ‘effimeri’ come la mia barba che purtroppo non l’ho mai avuta ‘compatta’ per via di una piccola alopecia. Da te non me lo sarei aspettato”. Cristian poi ha specificato perché non si sarebbe aspettato un commento simile da parte di Luca e ha parlato quindi della sua vitiligine. Non è finita qui, perché Cristian ha aggiunto: “Io con tuo fratello non ho nulla anzi nell’ultimo periodo ci siamo avvicinati di più! Conosci meglio di me tuo fratello e sai benissimo che ha la risatina facile nonostante sia un bravissimo ragazzo”.

Luca Onestini contro il Grande Fratello: “Io sono troppo scomodo”

Arriverà la risposta di Luca Onestini? Attendiamo, intanto stamattina il fratello di Gianmarco è tornato a parlare del Gf 16. L’ex protagonista dell’indimenticabile Gf Vip 2 ha spiegato perché non era presente in puntata: “La risposta è molto semplice. Gianmarco non ha nessuno che possa bloccare sul nascere queste polemiche. Se chiamassero me, il primo che passa e inventa ca…te su di lui viene zittito in due secondi. Ovviamente. Invece il programma ha bisogno di queste polemiche. […] Io probabilmente sono troppo scomodo e faccio venire fuori la verità delle cose”. Luca non ci è andato leggero parlando di questa edizione del Grande Fratello, comunque.

Gf, Luca Onestini non si trattiene: “Scenate per prendere due spicci”

Oltre a definirla un’edizione terrificante ha detto: “Gente che ha voglia di litigare, di fare scenate davanti alle telecamere per avere un proprio momento. Gente che entra e dice ca…te a tutto fuoco solo per farsi inquadrare e prendere due spicci e andare in diretta”. Non sono mancati complimenti invece a Michael Terlizzi, che secondo lui, esattamente come suo fratello Gianmarco, è un esempio positivo per i ragazzi che guardano da casa perché educato, razionale e per nulla arrogante.