Gianmarco Onestini, nuovo look dopo il Gf 2019: Luca divertito lo prende in giro

Gianmarco Onestini, cambio di look dopo il Grande Fratello

Dopo il Grande Fratello 2019 Gianmarco Onestini continua a mantenere un rapporto quotidiano con i fan e proprio oggi ha annunciato tra una risata e l’altra, e assieme al fratello maggiore Luca Onestini, che avrebbe fatto un leggero cambiamento al suo look. Di cosa parliamo esattamente? I più informati lo sapranno senz’altro, e vi diciamo sin da subito che la decisione di Gianmarco è promossa a pieni voti: nonostante prima non stesse male infatti non si può dire che questo cambiamento lo penalizzi. Ma veniamo subito al dunque. Ricordate che Gianmarco aveva i baffetti al Grande Fratello e che li ha continuati ad avere anche alla fine della trasmissione di Canale 5?. Ebbene quei baffi sono spariti.

Grande Fratello, Gianmarco toglie i baffi: ironia col fratello Luca

Ad annunciarlo sono stati sia lui sia Luca Onestini su Instagram con delle storie che ovviamente hanno strappato qualche risata, come ai tempi in cui era al Grande Fratello e si divertiva a prendere in giro Raffaello Tonon e gli altri coinquilini. “Come avete deciso voi – queste le parole di Gianmarco in un post pubblicato su Instagram rivolto ai fan – El Bebesiito è tornato… sbarbatello! Brrr @lucaonestini_11 #Happiness #AlwaysInComfort #pellicano”. “È partito – così ha commentato Luca il messaggio che vi abbiamo riproposto alla fine di questo articolo – anche mezzo labbro ma va beh”. Tanto divertimento insomma in casa Onestini, anche in quella virtuale, soprattutto se pensate che ormai con Luca c’è ovviamente sempre Ivana Mrazova, con cui fa coppia fissa dall’anno in cui andò in onda l’edizione del Grande Fratello a cui prese parte. E Ivana – ricorderete senz’altro i filmati della Gialappa’s Band – ce ne ha regalate di risate.

Il futuro di Gianmarco dopo il Grande Fratello 2019

Per quanto riguarda Gianmarco non sappiamo quale sarà il suo futuro in televisione dopo il Grande Fratello, anche a fronte del poco spazio che gli è stato immotivatamente riservato durante quest’edizione, e che Luca Onestini ha giustamente fatto notare; è certo tuttavia che Onestini junior abbia ripreso la vita di tutti i giorni perché è tornato non solo in palestra ma anche sui libri, come si può vedere proprio nelle sue storie Instagram. Vi lasciamo all’ultimo post pubblicato sul noto social network in cui lo si vede radersi assieme con Luca presente: