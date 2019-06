Luca Onestini a Vieni da me: la sorpresa di Ivana e le dolci parole di Tonon

Luca Onestini news: il video messaggio di Ivana Mrazova a Vieni da me

A due anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ha ricevuto una dolce sorpresa proprio dalla fidanzata. La modella ceca ha mandato un video messaggio all’ex Mister Italia: un filmato pieno di amore e gratitudine per quella che è diventata per entrambi la relazione più importante della loro vita. Una relazione che gode dell’approvazione di Raffaello Tonon, grande amico sia di Luca sia di Ivana. Nonostante tutto proceda a gonfie vele, Onestini ha smentito la presunta gravidanza della Mrazova. Un gossip trapelato di recente ma che non corrisponde al vero: Luca e Ivana sognano di sicuro una famiglia ma sarà un progetto da concretizzare più in là, non nell’immediato futuro.

Le parole di Ivana Mrazova a Vieni da me per Luca Onestini

“Amore, sono super orgogliosa di te e di quello che stai facendo. Sono una donna super fortunata. Non è facile trovare una persona con cui si sta così bene. Ridiamo dalla mattina alla sera, condividiamo ogni cosa. A Raffa (Tonon, ndr) dico che sono contentissima che vi siete trovati. Ti voglio tantissimo bene. Fate i bravi visto che non ci sono”, ha detto Ivana Mrazova a Vieni da me. Dopo il reality show di Canale 5 l’indossatrice ha lavorato come valletta in un programma di Italia Uno per poi riprendere la sua attività nel mondo della moda. La sorpresa nel salotto di Caterina Balivo è piaciuta molto a Luca Onestini, che ha assicurato che la sua fidanzata è più bella dentro di quanto non lo sia, con evidenza, fuori.

Le parole di Raffaello Tonon sulla fidanzata di Luca Onestini

“Ivana è una donna di una bellezza prorompente, di un’allegria vera, che potrebbe avere tutto ma che ama la concretezza”, ha dichiarato Raffaello Tonon, sempre più legato a Luca Onestini così come alla Mrazova.