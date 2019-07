Gianmarco Onestini, silenzio rotto: fidanzato con Erica? L’intervista

Gianmarco Onestini rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale: fidanzato con Erica Piamonte? L’intervista e la verità

Negli ultimi giorni si è diffuso il gossip su Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte, i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. Ad alimentare gli spifferi sono stati i diretti interessati che, circa un paio di settimane fa, si sono immortalati sui social in atteggiamenti assai affettuosi che hanno fatto pensare che oltre a un’amicizia, tra loro, ci fosse qualcosa in più. Dopodiché sulla presunta relazione è calato il silenzio. Ora Gianmarco racconta la verità sulla sua situazione sentimentale. Per farlo ha rilasciato un’intervista al magazine Spy (in edicola da venerdì 6 luglio, qui le anticipazioni).

“Sono single, voglio una ragazza che mi faccia battere il cuore”, Gianmarco Onestini si confessa

“Sono single, voglio una ragazza che mi faccia battere il cuore”, ha dichiarato a Spy Gianmarco. L’anticipazione, data dallo stesso magazine attraverso Instagram, mette fine al gossip che avrebbe voluto l’aitante bolognese in intimità con Erica Piamonte. Tra i due c’è soltanto una bella amicizia e nulla più. Sul loro rapporto c’è anche chi ha mugugnato non poco. Stiamo parlando di Gaetano Arena, altro ex concorrente del Grande Fratello Nip, che nella Casa più spiata d’Italia si è avvicinato molto a Erica. A reality concluso, però, i due non hanno trovato il giusto approccio per proseguire la conoscenza. Non sono nemmeno mancati botta e risposta roventi, con tanto di attacchi al vetriolo da ambo le parti.

Gaetano Arena su Erica: “Adesso esci e fai la storiella con uno con cui in Casa non hai avuto assolutamente nulla?”

“Adesso esci e fai la storiella con uno con cui in Casa non hai avuto assolutamente nulla? È palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni e tutto questo per me è aberrante”. Queste le dichiarazioni di Gaetano nel momento in cui si è diffuso il gossip su Gianmarco e la Piamonte. “Erica – ha aggiunto il giovane – parlava tanto di voler chiarire con me, ma se cerchi chiarezza la cerchi con me o andando in giro? Di conseguenza non ha voluto il chiarimento, nonostante la possibilità, e ha voluto stare in giro a fare boh…”. Le dichiarazioni sono giunte dopo che la Piamonte ha detto che con Arena la storia non è mai iniziata.