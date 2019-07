Gianmarco Onestini senza freni sulla De André. Ivana? “L’ex m’ha scritto”

Gianmarco Onestini a ruota libera su Francesca De André, il fratello Luca (“Quando è venuto col megafono mi è crollato il mondo addosso”) e Ivana Icardi (“Il suo ex mi ha scritto appena uscito dalla Casa”)

Gianmarco Onestini si svela a 360 gradi. Il concorrente, che ha da poco concluso l’esperienza al Grande Fratello Nip, si è confidato a Spy magazine, raccontando le emozioni vissute nel reality, lo scontro avuto con Francesca De André, la sua passione per le lingue e il forte legame che lo unisce al fratello Luca, ex tronista e oggi impegnato in una brillante carriera radiofonica. Gimbo ha anche narrato dei suoi lavori extra da modello che lo hanno portato a sfilare per Jason Derulo in America, alla Milano Fashion Week, e come testimonial della campagna Arena. Spazio anche al suo rapporto con i social e alla sua vita sentimentale.

Gianmarco, i social e il rapporto con Luca Onestini

Gianmarco è anche un influencer, visto il largo seguito che ha su Instagram. Tuttavia l’etichetta anglofona non la sente del tutto sua: “Non mi sento tale. Condivido i miei momenti di vita quotidiana che va dal farmi la barba ai balletti. Sono una persona allegra e positiva, parlo sui social delle cose che a me piacciono.” Si passa all’argomento Grande Fratello. In particolare a quando il fratello si è presentato fuori dalla Casa per sostenerlo. “Quando Luca è venuto – spiega – col megafono mi è crollato un po’ il mondo addosso. Sentire la sua voce, era tanto che non ci sentivamo, è stato bellissimo. Ma non poterlo abbracciare né vedere mi aveva buttato nello sconforto. Sessantotto giorni sono tanti. Però è stato un gesto che mi ha dato la forza di arrivare alla fine del mio percorso”.

“Non ho più sentito Ivana. Mentre il suo ex mi ha scritto appena uscito dalla Casa”

Si tocca anche il tasto Francesca De André, con la quale ha avuto un’accesa discussione nella Casa: “Quando c’è stato il gioco dei bigliettini sono stato l’unico a dire cosa pensavo a Francesca: c’era modo e modo di dire le cose senza dover essere aggressivi. Non si poteva mai criticarla perché si infiammava […] Sono anche stato l’unico a dirle in faccia che giudica le persone senza farsi prima un esame di coscienza.” Quindi largo a un retroscena gossipparo inerente a Ivana Icardi: “Non l’ho mai più sentita. Mentre il suo ex mi ha scritto appena uscito dalla Casa per farmi i complimenti.” A proposito, oggi è fidanzato? “Sono assolutamente single. […] Adesso non ho una persona che mi fa battere il cuore. Spero di trovarla.”