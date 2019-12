Gianluca Mastelli del Trono Over attacca Barbara d’Urso: “Che ipocrisia!”

L’ex fidanzato di Lucia Bramieri, Gianluca Mastelli di Uomini e Donne, contro Barbara d’Urso

Nuovo attacco a Barbara d’Urso. Questa volta a criticare duramente la famosa conduttrice Mediaset è Gianluca Mastelli, l’ex fidanzato di Lucia Bramieri nonché ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Com’è noto, la scorsa estate Gianluca e Lucia si sono mollati dopo una breve frequentazione. Una rottura improvvisa, burrascosa, che ha lasciato del rancore e dell’astio. L’ex nuora di Gino Bramieri ne ha parlato nel salotto di Pomeriggio 5 mentre Mastelli non è mai intervenuto in tv per dare la sua versione dei fatti, come invece ha fatto in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. E proprio questo mancato invito ha spinto l’uomo a sfogarsi sui social network, dove ha praticamente definito Carmelita un’ipocrita.

Le parole di Gianluca Mastelli su Barbara d’Urso

“Che ipocrisia! Ho appena acceso la tv e trovo Barbara d’Urso che dice al fidanzato di Paola Caruso che esiste il diritto di replica. Perché al sottoscritto non è stata data suddetta possibilità? Perché sono troppo vero e la verità fa molto male! Questa è la realtà!”, ha scritto senza peli sulla lingua Gianluca Mastelli su Instagram e Facebook. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne si è sfogato pubblicamente dopo l’intervista di Moreno Merlo a Domenica Live, che ha replicato alle pesanti accuse dell’ex compagna Paola Caruso.

Perché è finita tra Gianluca Mastelli e Lucia Bramieri

“Mi ha lasciato dopo aver fatto l’amore, è in cerca di visibilità”, ha dichiarato qualche mese fa Gianluca Mastelli. “Questa relazione non funzionava”, ha risposto seccamente Lucia Bramieri a Pomeriggio 5.