Gianluca Grignani ha chiesto ad Arisa di sposarlo dopo Sanremo

Gianluca Grignani e Arisa tra i protagonisti della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Il loro duetto sulle note di ‘Destinazione Paradiso’ è stato decisamente caotico ma allo stesso tempo divertente e unico. Per qualcuno già un piccolo cult della storia della kermesse musicale.

A corredo della performance il vestito-gate che ha coinvolto Rosalba Pippa (che si è presentata con lo stesso abito sfoggiato quindici minuti prima sul palco dell’Ariston dalla violinista di Lazza) e la proposta di matrimonio inaspettata di Gianluca Grignani.

La proposta di matrimonio di Gianluca Grignani ad Arisa

A Rai Radio 2, dove sono stati intervistati insieme subito dopo l’esibizione al Festival di Sanremo, il Joker ha chiesto pubblicamente alla collega di sposarlo:

“Quando l’ho incontrata ho detto era strana, dicevo fammi finire, ma l’Arisa che è dentro è questa qua, però partita con me non lo so perché. E poi dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista. Mi ha lasciato senza fiato cioè. Se non è eclettica non è in grado. Arisa è stata meglio di me non è facile stare dietro a me che a volte tendo ad essere improvvisare. Mi vuoi sposare?”

La risposta di Arisa? Praticamente non c’è stata. L’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha preferito far finta di niente, replicando con dei complimenti per Grignani:

“Gianluca è un artista generoso perché non fa altro che farmi complimenti e darmi man forte. Io sono orgogliosa e onorata di aver passato questa cosa“

Subito dopo ha ripreso la parola Gianluca Grignani, che a proposito della sua vita privata ha ammesso:

“Da quando sono single ho una visione delle donne molto più aperta. Le comprendo nel loro intimo, cosa che prima non ero in grado perché sono un uomo e mi comporto di conseguenza. Le donne ti dicono solo quello che tu vuoi sentirti dire e quando lo capisci o lo capisci o non lo capirai mai. Questo cambia e a quel punto capisci tante cose delle donne. Significa che sono tanto innamorato delle donne”

La vita privata di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani è stato sposato a lungo con Francesca Dall’Olio (a lei ha dedicato diverse canzoni del suo repertorio, come ‘Sei unica’ e ‘Francy’). La rottura è avvenuta un paio di anni fa. La coppia ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona.

La primogenita abita con il padre, come spiegato dal musicista in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. Grignani non ha mai condiviso troppi dettagli sulla sua complicata situazione famigliare (non ha rapporti con gli altri tre eredi). Nessun legame neppure con il padre, che è andato via di casa quando Gianluca era ragazzino.

Oggi l’uomo vive all’estero e a lui Grignani ha voluto dedicare la canzone di Sanremo 2023 dal titolo ‘Quando ti manca il fiato’. Una lunga lettera di perdono rivolta proprio al genitore.

La vita privata di Arisa

Arisa è reduce dalla fin della relazione tira e molla con il ballerino Vito Coppola, conosciuto a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. In precedenza ha amato l’autore e manager Andrea Di Carlo. Arisa non si è mai sposata e non ha figli. Non ha però mai nascosto il desiderio di mettere su famiglia.