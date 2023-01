Grignani, la canzone di Sanremo è per il padre: cosa è successo tra i due

‘Quando ti manca il fiato’, si chiama così la canzone di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2023. Nessun amore tormentato o finito, questa volta il cantautore milanese ha deciso di raccontare il suo rapporto complicato con il padre. L’artista non ha avuto una vita particolarmente facile: a segnarlo diversi traumi e dolori, in primis la separazione dei genitori che è riuscita ad accettare solo con il tempo.

Il padre di Gianluca Grignani ha lasciato la moglie e due figli per rifarsi una vita altrove, con un’altra donna. A quanto pare non si è mai curato troppo dei primi eredi e questo ha inevitabilmente lasciato un vuoto immenso nella vita del cantante, noto per brani che hanno segnato la storia della musica italiana come La mia storia tra le dita, Destinazione Paradiso, Falco a metà.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Gianluca Grignani ha spiegato che il padre è ancora in vita ma che non lo vede da tempo visto che l’uomo vive in Ungheria. Più precisamente i due non si vedono da ben quindici anni. Il pezzo sanremese racconta di una telefonata di suo padre in cui la domanda “tu verrai o no al mio funerale?” squarcia un silenzio durato anni e apre un flusso di coscienza fra lacrime e accuse, rispetto e perdono.

Il padre di Gianluca Grignani non è morto, è ancora vivo

Gianluca Grignani ha fatto sapere:

“Che effetto mi ha fatto quella chiamata? Sarà stato una decina di anni fa, era un periodo in cui mi si era rimarginata la ferita provocata dalla separazione dei miei che era avvenuta quando avevo 18 anni. Era stata una separazione non gestita, ma non fra padre e madre quanto fra padre e figlio. Lui se n’è andato in maniera poco consona: ha messo in mezzo me. Mi sono sentito solo”

Gianluca Grignani, che è padre di quattro figli, ha aggiunto:

“Ho paura di essere simile a una persona che ha fatto errori e che non so se dovrei accusare o scusare. Allo stesso tempo mi manca la sua immagine. Quando mi incontro con l’altro suo figlio sento di avere delle radici. La differenza è che io so dire ti voglio bene e so abbracciare, i miei genitori non lo facevano”

Gianluca Grignani e la difficile relazione con i quattro figli

Sul suo rapporto con i suoi eredi Grignani ha precisato nell’intervista rilasciata al quotidiano:

“Non vedo i miei figli, tranne la maggiore, non perché non lo voglia ma perché la mia responsabilità ha fatto sì che io decidessi che questa è la cosa giusta da fare. E questo fa male. Davanti ai figli avrei dovuto gridare e invece sono stato zitto”

La complicata vita privata di Gianluca Grignani

Francesca Dall’Olio è stata a lungo la moglie di Gianluca Grignani. La rottura è avvenuta un paio di anni fa. La coppia ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. La primogenita abita con il padre, come spiegato dal musicista a Silvia Toffanin a Verissimo. Grignani non ha mai condiviso troppi dettagli sulla sua complicata situazione famigliare.