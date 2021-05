Giancarlo Magalli, prime indiscrezioni sul nuovo quiz: di cosa si tratta

Iniziano a trapelare le prime anticipazioni sul nuovo quiz di Giancarlo Magalli. Se nella giornata di ieri è stata lanciata la notizia sul nuovo programma che vedrà il conduttore impegnato nel pomeriggio di Rai Due, oggi Davide Maggio ha aggiunto qualche dettaglio in più. Il game show di Magalli pare sarà incentrato sulla lingua italiana, quindi i concorrenti dovranno mettere in campo tutte le loro capacità e conoscenze linguistiche. Oltre a essere preparati. Ci saranno giochi di parole, ma non solo. Di sicuro la lingua italiana sarà al centro del nuovo programma di Giancarlo Magalli.

Il quiz non presenterà al pubblico un mondo ancora inesplorato, perché di giochi televisivi sulle conoscenze della lingua italiana ce ne sono stati diversi in passato, e anche nel presente. C’è stato Paroliamo e poi Passaparola, ma anche in questo periodo se ne trovano tanti in onda: Caduta libera e Reazione a catena, per fare un paio di esempi. Forse titoli con cui sarà difficile misurarsi, perché sono stati e sono quiz che piacciono tanto al pubblico e di successo. Gli autori del nuovo quiz di Magalli su Rai Due dovranno quindi studiare dei giochi in grado di tenere incollati gli spettatori alla tv.

Il nuovo game show sarà prodotto da Stand by Me, però pare sia ancora in bilico. Le intenzioni di portarlo in onda ci sono, però la squadra è ancora alle prese con problemi di budget. Se tutto dovesse andare per il meglio, però, questo quiz potrebbe diventare l’unico impegno quotidiano di Giancarlo Magalli. Da tempo ormai si mormora di un clima di tensione ai Fatti Vostri, un clima dal quale il conduttore potrebbe presto fuggire.

Nel periodo iniziale Magalli sarà impegnato con I Fatti Vostri e con il nuovo quiz, ma poi le cose potrebbero cambiare. Sebbene lui abbia ammesso di non voler lasciare il programma della mattina, è proprio ciò che potrebbe accadere. Anche perché pare che lo stesso Magalli abbia voglia di mettersi in gioco in nuovi programmi e cambiare un po’ aria, lasciando la Piazza di Guardì.