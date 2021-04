Magalli: “Non lascio I Fatti Vostri. Invidio Scotti”. Salvo Sottile mortificato

Il retroscena sulla sostituzione di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri era stato pubblicato da Blogo, a proposito del clima di tensione che si respirerebbe dietro le quinte del programma di Rai2 di Michele Guardì. Esisterebbe una frattura nel rapporto tra Samantha Togni e Mary Segneri, ma anche tra il padrone di casa e il professor Broccoli. Buoni, invece, i rapporti tra il conduttore e Salvo Sottile che hanno fatto pensare che dalla prossima stagione tv sarà lui a guidare il programma. Intervistato dal settimanale NuovoTv, Magalli ha confermato che sarà ancora lui al timone de I Fatti Vostri, ma farebbe volentieri qualcos’altro:

“Invidio Gerry Scotti che conduce un quiz divertente come Chi Vuol Essere Milionario”

Il presentatore ha, inoltre, raccontato che nessuno ha mai pensato di sostituirlo. La questione è nata da una frase scritta da Sottile sui social: “Anche oggi mi sono fatto i fatti vostri”. L’affermazione era più che lecita perché fa parte del programma del secondo canale della Tv diStato, ma il problema sono stati i commenti di coloro che lo seguono e che hanno scritto che lui gli avrebbe lasciato volentieri il posto.

Proprio sul giornalista Sottile, Magalli ha svelato che è andato da lui mortificato per quello che era successo al termine della trasmissione. Gli ha spiegato che non c’entrava nulla e che non ha alcuna intenzione di condurre il suo programma. Il vigile urbano gli ha risposto che lo sapeva e ha aggiunto che dal resto anche se volesse farlo non gliene importerebbe nulla.

Sul rapporto con Broccoli, invece, ha ammesso che si conoscono da trent’anni e non hanno mai litigato. Il prof. sarebbe un po’ permaloso, per cui se gli di fa notare qualcosa si inalbera ma non ci parla quasi più:

“Sostengo solo che a autore dovrebbe fare una rubrica al giorno e non ogni due, come accade un giorno sì e un giorno no”

Il rapporto tra Magalli e Samantha Togni va alla grande, come confermato dal conduttore nell’intervista alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Di recente è stato anche ospite nel suo programma che conduce da sola, Domenica Domenica, e questo gli ha fatto davvero molto piacere.

Per Giancarlo, che ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia, la Togni oltre a essere una grande ballerina è una donna carina e disponibile che ha un valore aggiunto, quello di essere anche molto simpatica.