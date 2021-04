Magalli lascia I Fatti Vostri? Arriva il Tapiro d’Oro: la reazione di Giancarlo

Giancarlo Magalli rimpiazzato da Salvo Sottile alla guida de I Fatti Vostri (Rai Due): la voce relativa alla sostituzione l’ha lanciata TvBlog nei giorni scorsi e non è passata inosservata, tanto che Striscia la Notizia, con il suo inviato storico Valerio Staffelli, ha raggiunto il conduttore romano per consegnargli il Tapiro d’Oro (il servizio sarà trasmesso nella puntata in onda l’1 aprile 2021) e saperne qualcosa di più di quel che sta realmente accadendo nel dietro le quinte della trasmissione mattutina del secondo canale del servizio pubblico.

Staffelli ha incrociato Magalli a Roma, chiedendogli delucidazioni sull’indiscrezione che lo vorrebbe lontano da I Fatti Vostri per far spazio a Sottile, già nel cast del programma dallo scorso settembre. “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Su Instagram è tutto tatuato“, ha risposto ironicamente Giancarlo che ha aggiunto che se i vertici di Viale Mazzini dovessero decidere per la sua sostituzione, “son padroni: la Rai mica è mia”, ha precisato il presentatore 73enne, volto storico Rai.

Magalli ha poi sottolineato che è da 30 anni che conduce “quel programma”. “Potrebbero propormi qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz, infatti sono molto invidioso di Gerry Scotti: pagherei per fare Chi vuol essere milionario?. Mi piacerebbe anche Striscia la notizia”, ha concluso il conduttore capitolino.

I Fatti Vostri, cambio alla conduzione? Cosa si sa e cosa potrebbe succedere

Come sopradetto, la notizia inerente a un possibile passaggio di testimone alla conduzione de I Fatti Vostri è stata divulgata pochi giorni fa da TvBlog. Dopo che è stato pubblicato il retroscena non c’è stata alcuna conferma da Viale Mazzini. Da sottolineare però che non c’è stata nemmeno alcuna smentita. Nemmeno Magalli ha smentito la questione a Striscia, limitandosi a dire che la Rai ha il coltello dalla parte del manico e che quindi la decisione finale spetta all’azienda.

Sempre TvBlog, a proposito dell’eventuale passaggio alla guida della trasmissione, scrive che Michele Guardì, ‘demiurgo’ de I Fatti Vostri, nelle scorse ore avrebbe convocato il cast per chiedere chiarimenti al riguardo della situazione (si è mormorato pure di una antipatia tra Samanta Togni e Mary Segneri che avrebbe portato a un clima teso). Attualmente pare che per la prosima stagione del programma non sia ancora stata presa una decisione definitiva. Non resta quindi che attendere le scelte che farà mamma Rai in merito ai palinsesti autunnali del 2021.