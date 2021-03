I Fatti Vostri, tensioni dietro le quinte: Magalli sostituito da Sottile?

Cosa succede nel cast de I Fatti Vostri? Voci di corridoio parlando di tensioni tra i vari protagonisti del programma di Rai Due. Tv Blog oggi ha rivelato che, nonostante i tentativi di mascherare le tensioni, il clima non sia dei migliori da tempo. Se ne parla da un po’ nell’ambiente e le voci si fanno sempre più insistenti. Il cast non sarebbe unito come dovrebbe, in particolare pare si sia accesa un’antipatia tra Samanta Togni e Mary Segneri. Le due avrebbero avuto problemi durante le prove, la tensione è arrivata alle stelle e la rottura sarebbe definitiva.

Giancarlo Magalli andrebbe d’accordo con i due volti femminili del programma e non avrebbe problemi con Salvo Sottile. Lo stesso pare non si possa dire del rapporto con il professor Umberto Broccoli. Sono dei pettegolezzi al momento, seppure insistenti. L’unico che sembra non avere problemi di alcuni tipo è proprio Salvo Sottile: sarà un caso, allora, che proprio lui potrebbe essere il nuovo conduttore de I Fatti Vostri? La situazione sarebbe talmente tesa e delicata che potrebbe avere inevitabilmente delle ripercussioni sul futuro del programma.

Un rumor che circola da qualche mese si sta facendo sempre più insistente, soprattutto alla luce degli ultimi fatti. Ma in cosa consiste? Nel fatto che Salvo Sottile potrebbe sostituire Giancarlo Magalli nella prossima stagione de I Fatti Vostri. In realtà si parla di uno spazio maggiore per lui e che a farne le spese potrebbe essere Magalli. Pare che se ne parlerà con più certezze tra qualche settimana, ma togliere I Fatti Vostri a Magalli non sarebbe così facile come qualcuno potrebbe pensare.

Non solo perché Magalli è un conduttore storico Rai, quindi un professionista affermato e apprezzato, ma anche perché è il volto dei Fatti Vostri da anni e anni. Le cose magari potrebbero cambiare negli ultimi mesi della stagione in corso, questi sono solo voci di corridoio al momento e non c’è nulla di ufficiale. Certo è che la voce sul clima teso e poco sereno dietro le quinte si fa sempre più insistente…