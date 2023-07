Gian Maria Sainato: attacchi a Blasi, scoop Vip su Onlyfans e GF

Gian Maria Sainato parla del suo orientamento sessuale e non solo. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2023 si svela in una lunga intervista per Fanpage.it, dove ripercorre la sua esperienza in Honduras, scagliandosi contro Ilary Blasi e gli opinionisti, e svela anche un segreto legato ai Vip su OnlyFans. Oltre questo, il modello rivela quanto guadagna davvero in un mese e parla della probabilità di approdare nella Casa del Grande Fratello Vip/Nip a settembre.

Partendo dal suo orientamento sessuale, Gian Maria ammette che oggi si identifica come pansessuale, come aveva già dichiarato qualche settimana fa, e spiega: “Con pansessualità si indica l’attrazione emozionale, romantica e sessuale verso un individuo, senza dare importanza al sesso e al genere”. Fa intendere inoltre di avere avuto anche delle relazioni con transgender, in quanto l’attrazione per lui include tutti i generi.

Nei giorni scorsi Sainato dopo L’Isola dei Famosi 2023 ha ammesso di essersi ritrovato da solo, in quanto non ha più visto o sentito la persona che credeva lo stesse aspettando fuori. “Non mi risponde proprio ai messaggi. Visualizza e non risponde. Eppure non ho fatto niente di sbagliato”, dichiara oggi il modello. Crede che questa persona sia spaventata dal fatto che ogni cosa che fa, dopo la sua partecipazione dal reality show di Canale 5, faccia notizia.

Detto ciò, conferma uno scoop di Dagospia, secondo cui avrebbe avuto una relazione con un artista conosciuto in tutto il mondo:

“Cosa c’è di vero? Tutto. È stato un breve flirt. Ho rispettato la sua privacy, sia per la vita privata che ha, ma anche perché è un personaggio di cui si parla quasi ogni giorno. È molto prestigioso, lo conoscono tutti, ma non si aspettano di vederlo sulle riviste di gossip. Mi ha sempre chiesto di tenere nascosto il nostro flirt e io lo rispetto”

Gian Maria Sainato: ecco quanto guadagna davvero al mese

In queste settimane si è parlato anche dei guadagni di Sainato. Questo perché Marco Mazzoli, che nei giorni scorsi ha avuto un malore, ha dichiarato che lo stesso modello gli aveva confessato di essersi finto ricco a Riccanza. Non solo, è anche uscito fuori che Gian Maria riuscirebbe a guadagnare anche 15mila euro al mese.

Il modello precisa che Riccanza era un programma costruito, sebbene il lifestyle fosse reale. Alcune scene, ad esempio, erano state richieste dalla produzione. Infatti, ci tiene a sottolineare che non gira in limousine e che non stappa Champagne in piazza Duomo. Detto questo, preferisce ora fare una precisazione sui presunti 15mila euro che guadagnerebbe al mese:

“Ho detto che è la cifra più alta che ho guadagnato in un mese grazie a una campagna di moda importante. Sfortunatamente, mi viene da dire, non guadagno quella cifra ogni mese. Magari! Ho delle entrate fisse lavorando come brand ambassador, modello e influencer, però possono esserci mesi in cui guadagno di meno, mesi in cui guadagno di più. Indicativamente. Preferisco non dire cifre esatte perché non è mai carino parlare di soldi. Però sì, lavorando e creando contenuti, alcuni mesi posso guadagnare meno di cinquemila, altri di più, dipende”

Gian Maria Sainato si scaglia contro tutti dopo L’Isola dei Famosi

Nel corso di questa intervista, Sainato parla anche della possibilità di finire su OnlyFans. Ebbene il modello non ha alcuna intenzione di crearsi un’entrata tramite questo social network, in quanto ha molto pudore. Al riguardo, però, ci tiene a lanciare uno scoop su alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, di cui non fa nomi:

“Ti dico un gossip. Ci sono personaggi televisivi molto conosciuti che hanno OnlyFans ma sotto altri nomi. Sono registrati con pseudonimi e puoi cercarli solo se hai il link di iscrizione”

Si passa poi all’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi 17. Il modello ammette di avere delle “ferite profonde che stanno guarendo solo adesso”. Inatti, Sainato svela che la situazione in Honduras era davvero “insostenibile”. Tra morsi di animali, incidenti e scene di pianto per la fame, Gian Maria non ha trovato giusto l’atteggiamento tenuto dalla conduttrice e dagli opinionisti:

“Il fatto che dallo studio, Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria sdrammatizzassero, non era proprio coerente con il nostro stato psicofisico”

Ricorda una scena, che non è andata in onda su Canale 5, che riguarda anche Helena Prestes. Quando si trovavano a Playa Sant’Elena, la modella brasiliana stava quasi tutto il tempo nuda. Questo lo metteva in imbarazzo inizialmente, ma poi anche lui si è denudato e insieme si sono tuffati in mare.

Allo stesso tempo, ricorda di aver pianto per via dell’ironia fatta da Marco Mazzoli e Paolo Noise sul suo orientamento sessuale. I due speaker radiofonici si sarebbero scusati con lui. Ma poi il vincitore de L’Isola avrebbe cercato di accusarlo di volerli far passare come omofobi. Gian Maria spiega di non aver mai pensato questo. Però la loro comicità lo toccava profondamente. Si aspettava un intervento di difesa da parte di Ilary Blasi:

“Ma anziché difendere me, facevano sorprese a loro. Ilary mi disse anche: ‘Ma non è che sei tu un po’ permaloso?’. Sì, lo sono, però in quel caso sono stato male”

Gian Maria torna a parlare anche del presunto interesse che Cristina Scuccia avrebbe mostrato nei suoi confronti. Pare che gli altri ex naufraghi avessero avuto il suo stesso pensiero, ma poi sono rimasti spiazzati quando ha annunciato che è fidanzata. Questo perché l’ex suora aveva spiegato a tutti loro di essere single.

Alla fine tra Sainato è riuscito a istaurare un’amicizia con Helena Prestes, con cui attualmente ci sarebbe un rapporto fraterno. Nel corso del reality show, però, Gian Maria non ha potuto ricevere una lettera da parte del padre, con cui non parla da ben 10 anni. L’uomo l’avrebbe consegnata agli autori, ma la puntata è poi slittata per la morte di Silvio Berlusconi.

Dunque, non ha mai avuto modo di leggere questa lettera. Per questo motivo, Sainato oggi si dice arrabbiato, in quanto avrebbe voluto ricevere comunque questa sorpresa.

Grande Fratello Vip/Nip: nel cast anche Gian Maria Sainato?

È tempo di cambiamenti per il Grande Fratello, che tornerà in onda con una versione mista Vip e Nip a settembre. C’è davvero la possibilità di vedere Sainato entrare nella Casa di Cinecittà:

“Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro”

Non resta che attendere per scoprire se effettivamente ci sarà posto anche per Gian Maria.