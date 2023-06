Isola dei Famosi, ex naufrago si sfoga: “Io cornuto e mazziato”

Un ex naufrago si lascia andare a uno sfogo dopo L’Isola dei Famosi 2023 legato alla sua attuale situazione sentimentale. Si tratta di Gian Maria Sainato, il quale più volte in Honduras ha raccontato che una persona lo stava attendendo fuori dal programma. In particolare, il modello ha svelato a Marco Mazzoli di avere in corso una relazione con una ragazza. L’ex concorrente, in questa occasione, ha confessato di essere bisessuale, cosa che non ha mai nascosto.

Sainato ha precisato di aver avuto più relazioni con uomini, ma non così tante da potersi definire omosessuale. Infatti, Gian Maria in quella occasione ha rivelato di non avere una particolare preferenza. Prima di approdare in Honduras, aveva da poco aperto una relazione con una donna.

Ma tornando alla sua attuale situazione sentimentale, nelle scorse ore Sainato ha annunciato di essere tornato single. Questo perché la persona che avrebbe dovuto aspettarlo fuori, di cui aveva parlato con Mazzoli, ha deciso di troncare la relazione. Su Twitter, il modello ha scritto:

“Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più. Cornut e mazziat in questo caso dall’Isola dei Famosi”

Gian Maria non solo si ritrova ad affrontare la rottura definitiva con questa ragazza, di cui non ha mai svelato l’identità. Il modello fa sapere di non avere più alcun rapporto con alcuni dei suoi ex compagni d’avventura de L’Isola dei Famosi. Pare che qualcuno non gli rivolga neanche più la parola dopo l’esperienza vissuta in Honduras.

“C’è gente che ora manco mi rivolge la parola solo perché l’ho nominata/dato bacio di giuda (insomma quelle robe lì da reality)… Non sanno manco distinguere il gioco dalla realtà. Ma jateven!”

Queste le parole di Sainato sul rapporto con alcuni suoi ex compagni d’avventura, di cui però non svela i nomi. Gian Maria non è riuscito ad approdare nella finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Il modello è stato eliminato durante la semifinale, attraverso il televoto.

Quando è giunto sull’Ultima Spiaggia, al contrario di Alessandra Drusian, ha preferito andare via. Infatti, Sainato ha deciso di non partecipare al televoto con cui avrebbe sfidato la cantante e Nathaly Caldonazzo. Salito sulla barca, si è lasciato alle spalle il suo percorso da naufrago, già convinto che non sarebbe riuscito a superare il televoto.

Alla fine a vincere è stata Alessandra, che è tornata nel gruppo di naufraghi durante la finale, a sorpresa. La meglio l’ha avuta comunque Marco Mazzoli, il vincitore di questa edizione de L’Isola. E proprio una frase del conduttore radiofonico, durante la finale, su Gian Maria ha generato delle polemiche. Il modello, dopo il reality show, si è per questo scagliato contro Vladimir Luxuria.