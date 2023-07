Marco Mazzoli, malore in diretta radio: cos’è successo e come sta

Marco Mazzoli ha avuto un malore nel corso della diretta radio dello Zoo di 105, tanto che ha dovuto fermarsi. Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2023 ha parlato con i fan dell’accaduto, rivelando come sta. Ebbene l’ex naufrago si è fortunatamente ripreso, tanto che già oggi è nuovamente apparso su Instagram con nuovi video e foto. Nonostante questo, ha ammesso di aver provato un dolore molto forte, probabilmente il più forte della sua vita.

“Mai provato tanto dolore in vita mia”, ha ammesso Mazzoli dopo il malore durante la diretta dello Zoo di 105. Improvvisamente l’ex naufrago, che senza alcuna sorpresa ha raggiunto la vittoria del reality show condotto da Ilary Blasi, si è dovuto fermare. Così è stato trasmesso un intervallo musicale, dopo del quale gli altri conduttori radiofonici hanno spiegato il motivo per cui Marco ha dovuto fermarsi.

Lo stesso Mazzoli ha deciso di parlare del motivo del suo malore, attraverso Instagram. “Ragazzi scusatemi ma non sono mai stato così male in vita mia”, ha confessato il conduttore radiofonico. Dopo di che, ha rivelato di aver avuto probabilmente un blocco intestinale. Per questo motivo ha lasciato la diretta radio dello Zoo di 105: “Questo significa che sto davvero male”.

Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2023 è entrato nel dettaglio, rivelando di aver provato “una fitta in basso allo stomaco”. Questo improvviso dolore l’ha portato a pensare che fosse un calcolo renale. Nel frattempo ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati, precisando che sta molto meglio.

“Vado a farmi vedere, me l’avete detto tutti, così almeno siete più tranquilli ma se riesco a guidare la macchina sto bene. Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia. Una roba veramente… Mi sono sono spaventato”

Marco Mazzoli ha sottolineato che non riusciva neanche a stare in piedi per i dolori provati. Per sicurezza, il conduttore radiofonico ha deciso di effettuare dei controlli medici non appena si è ripreso. Subito dopo, ha tenuto aggiornati i fan rivelando che sta bene.

Ed ecco che il giorno dopo Mazzoli è tornato regolarmente in onda in radio. La cosa che gli fa ridere è che è stato 64 giorni in Honduras senza mangiare e “dormendo in condizioni allucinanti”, senza igiene o altro, ma quando torna alla vita di tutti i giorni si sente male. “Sono stato malissimo, è stata una roba brutta, ma ora è tutto a posto”, ha concluso l’ex naufrago.

I fan non dovrebbero comunque preoccuparsi, in quanto Marco ha assicurato che ora sta bene e l’ha confermato mostrandosi normalmente sui social network.