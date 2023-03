Il noto chirurgo rivela che non tutti i pezzi della sua chiacchierata con Francesca Fagnani sono andati in onda

In una nuova intervista rilasciata nelle scorse ore a Novella 2000 Giacomo Urtis, noto come chirurgo dei vip e ex concorrente di Isola dei Famosi e Gf Vip, ha rivelato un particolare dettaglio rispetto alla sua recente ospitata a Belve, la trasmissione di interviste di Francesca Fagnani in onda da questa stagione (appena conclusasi) in prima serata su Rai 2.

Al magazine diretto da Roberto Alessi Urtis ha raccontato in modo particolare che non tutto quello che lui ha dichiarato seduto sullo sgabello di Belve è stato effettivamente trasmesso. C’è stato infatti almeno un particolare che la regia ha deciso sapientemente di tagliare, ovvero la rivelazione rispetto alla proposta “vietata ai minori” che il re dell’hard Rocco Siffredi gli avrebbe fatto

Secondo quanto dichiarato il chirurgo alla rivista, sembra infatti che Siffredi gli avesse chiesto se avrebbe voluto entrare a far parte del cast di un film vietato ai minori. Ecco il commento di Urtis nel merito della questione:

“Mi sono chiesto che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi propose di fare il por.oattore. Dopo la registrazione gli autori del programma mi dissero di aver contattato Rocco per chiedergli conferma. Pare che abbia smentito.”

Come riporta Novella 2000, dunque, “sulla scelta di tagliare il segmento dell’intervista in cui ne parlava, dunque, avrebbe pesato il ‘veto’ di Rocco Siffredi”, una decisione forse più presunta che reale che avrebbe quindi potuto influire sulla messa in onda integrale. Giacomo Urtis, ad ogni modo, si è anche sentito in dovere di aggiungere:

“Ho ancora i messaggi che ci siamo scambiati, i quali includono il mio rifiuto dell’offerta.”

C’è poi un altro punto interessante che Urtis ha tenuto a rimarcare nella sua intervista con Novella 2000, ovvero la reazione che le dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani hanno scatenato in Fabrizio Corona. Il chirurgo aveva infatti raccontato che fra lui e Corona si era instaurato un rapporto speciale, lasciando intendere che i due avessero persino consumato un rapporto. Corona ha mal digerito le dichiarazioni di Urtis, che però ha tenuto a specificare:

“Fabrizio ha detto che durante l’intervista mi sono contenuto. Secondo lui avrei dovuto spingermi oltre.“

Quando il giornalista Fabrizio Maria Barbuto ha chiesto al suo ospite cosa intendesse con quell'”oltre”, Giacomo Urtis ha quindi aggiunto:

“Non lo so, magari raccontando della volta in cui siamo andati in montagna assieme… Quando condivido episodi sulla nostra amicizia lui sorride, e l’ha fatto anche guardando Belve.”

Cosa ha detto Giacomo Urtis sul suo rapporto con Fabrizio Corona

Giacomo Urtis ha candidamente ammesso a Francesca Fagnani che di Corona lui si era palesemente invaghito e che fra i due si era venuto a creare un rapporto che non era né di amicizia né di amore. Al contrario, Urtis ha spiegato che si era trattato di qualcosa “a parte”. Nell’intervista, inoltre, Urtis ha rivelato che in qualche occasione fra i due ci sarebbe persino stato qualche particolare momento di intimità.