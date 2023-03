Fabrizio Corona all’attacco contro Francesca Fagnani. Stamattina l’ex re dei paparazzi ha deciso di fare delle storie su Instagram contro il volto di Belve, evidentemente non gradendo le domande rivolte a Giacomo Urtis. Quest’ultimo sarà ospite stasera ma è già in circolazione un’anteprima dell’intervista. Tra le tante domande ce ne sono alcune proprio sul rapporto con Corona, però questo voler sviscerare l’argomento da parte della Fagnani non deve essere stato di gradimento per Corona. Francesca Fagnani non ha fatto né più né meno di quello che fa sempre, con tutti i suoi ospiti, sia chiaro. Eppure Corona non ha gradito.

Stamattina stanno circolando le anticipazioni sull’intervista di Giacomo Urtis a Belve. Quelle che a Corona probabilmente non sono andate giù, al punto da prendere in giro la conduttrice sul suo profilo Instagram. Ha condiviso un vecchio video in cui Francesca Fagnani lo difendeva fermando il calciatore David Trezeguet e ponendogli domande proprio sul caso Corona. Aveva pubblicato questo video a maggio 2020 e in quella occasione Corona aveva ringraziato la giornalista, scrivendo anche “Non lo dimenticherò mai”. La versione Belva della giornalista forse non gli piace molto.

“Quando era giornalista…”, ha scritto sotto al video condividendolo nelle sue storie. Nella storia successiva c’è un primo piano di Urtis, con il look a Belve dunque capelli lunghi e biondi, e ha scritto: “Nella nuova versione conduttrice (È lei nella foto)”. Ovviamente nella foto non era Francesca Fagnani, ma Urtis. Poco dopo, Fabrizio Corona ha attaccato la Fagnani scrivendo un messaggio, sempre tra le sue storie. Dopo aver lasciato intendere con le storie appena descritte, in una terza storia ha scritto:

“Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…”

Cosa ha detto Urtis a Belve su Fabrizio Corona

Nell’intervista in onda stasera, Urtis ha parlato del suo rapporto con Corona. Lo ha fatto dietro domande della Fagnani, ma cercando di evitare di scendere nei dettagli. I due sono legati da un rapporto di amicizia, però il chirurgo estetico non ha nascosto di provare anche un trasporto sentimentale per Corona. Francesca Fagnani ha chiesto in modo diretto e schietto se è innamorato di lui, ottenendo questa risposta: “Sicuramente ero invaghito”. L’amore era ricambiato? “Ti dirò… di sì. Ancora adesso. Ci sentiamo tutti i giorni, anche ieri sera”, ha risposto così.

Naturalmente la Fagnani, da vera Belva, non si è arresa e ha tentato di andare ancora più a fondo. Quindi ha chiesto se fra loro c’è stata solo un’amicizia e basta. Urtis ha risposto così: “Un ibrido, un’amicizia speciale. […] Può essere che qualche volta c’è stata dell’intimità, però insomma… cose nostre”. Corona si è scagliato contro Francesca Fagnani dopo essere venuto a conoscenza di queste dichiarazioni.