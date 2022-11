Carolina Marconi vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 7. A dirlo è stata lei stessa nella Casa più spiata d’Italia, nelle scorse ore. Il motivo? La gieffina sente di non essere apprezzata dagli autori. Addirittura crede che non vogliano più che faccia parte del gioco. Le sue parole derivano da quanto accaduto nel corso della 13esima puntata, andata in onda lunedì 31 ottobre 2022. Carolina in diretta si è scontrata con Alfonso Signorini, accusando il reality di non darle spazio per parlare della sua lotta contro il tumore.

Durante la puntata, la Marconi si è detta convinta del fatto che venga messa troppo spesso al centro delle polemiche, che in realtà non la vedrebbero protagonista. In questo modo, Carolina si è come ribellata alle scelte degli autori del GF Vip. Per tale motivo, oggi la Vippona si sente a disagio e sta valutando la possibilità di lasciare il gioco. In particolare, tale volontà si sarebbe fatta più forte dopo un confronto tra Carolina e gli autori in confessionale.

“Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano…”

Queste le parole con cui Carolina Marconi ha espresso la sua intenzione di lasciare il reality, durante il suo sfogo con Nikita. Quest’ultima, però, crede la sua coinquilina non dovrebbe affatto mettere fine alla sua esperienza nella Casa di Cinecittà. A detta di Nikita, dovrebbe invece continuare a sfruttare questa occasione per mostrare al pubblico la donna forte che è.

Inoltre, ritirandosi Carolina rinuncerebbe ai soldi che userebbe per una futura gravidanza.

Carolina vuole abbandonare e Nikita "mandi tutto a fankulo per gente che ti chiama falsa, ma andassero a ramengo!"

Carolina "no perchè sembra gli autori stessi non mi vogliano (censura)" beh dopo la clip con robe di settimane fa lo penserei anch'io ???? #gfvip pic.twitter.com/MugZYIl4YC — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 2, 2022

Ma perché Carolina crede che gli autori non vogliano che faccia più parte dei giochi? Questo non si sa e la regia ha prontamente staccato l’audio durante questo sfogo. E non è la prima volta che accade un episodio del genere. Quando la Marconi ha raccontato nella Casa di aver cercato di aprire gli occhi degli autori sul caso di Marco Bellavia, gli autori avevano preferito censurare.

Carolina torna a parlare di Marco. La regia censura. #gfvip pic.twitter.com/54zv0TQH7k — disagiotv (@disagio_tv) November 2, 2022

In ogni caso, la Marconi potrebbe comunque lasciare davvero il reality condotto da Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata. Infatti, Carolina sta sfidando al televoto Pamela Prati, Patrizia Rossetti e George Ciupilan.