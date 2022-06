Carolina Marconi, nuova alimentazione e non solo: “Gli effetti post tumore”

Dopo un tumore ci vuole un po’ per ricominciare. Parola di Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello – ha partecipato all’edizione del 2004 – ha sconfitto un cancro al seno ma la sua vita è stata completamente stravolta. È guarita ma il ritorno alla normalità è tutt’altro che semplice. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenze la 44enne ha ammesso che è stata costretta a cambiare tante cose della sua vita quotidiana.

A partire dall’alimentazione: Carolina Marconi ha sostituito farine bianche, carne rossa, zuccheri con pasta di ceci o lenticchie, pesce azzurro e miele. L’attrice e showgirl ha ammesso che non conosceva bene l’importanza di scegliere i cibi giusti ma che, complice la malattia, ha studiato e ora sta educando il compagno Alessandro Tulli, ex calciatore, e tutte le sue amiche a puntare su un regime alimentare sano.

Dopo l’operazione per eliminare il tumore e le varie chemio Carolina Marconi ha ripreso pure a fare attività fisica seppur con moderazione. Ha precisato, però, che il post malattia non è una passeggiata:

“Nessuno ne parla. Devi bloccare il ciclo per entrare in menopausa precoce. La terapia ormonale provoca mal di ossa. Tu sei gonfia, stanca, hai le vampate, non dormi. In più ci sono gli sbalzi d’umore, i pianti disperati sotto la doccia e gli attacchi di panico”

Carolina Marconi sogna un figlio dopo il tumore

In seguito all’intervento chirurgico Carolina Marconi si è sottoposta per sei mesi alla chemioterapia. Ha perso i capelli, ha indossato parrucche, ma ora stanno ricrescendo ricci e la malattia è stata sconfitta. Per tentare una gravidanza – il grande sogno dell’ex gieffina – toccherà attendere ancora un anno e mezzo.

Carolina Marconi ha potuto congelare un solo ovulo e le possibilità di successo sono del 10%. In alternativa la donna ha già valutato l’adozione, anche se chi è guarito dal cancro deve aspettare cinque anni. La Marconi è supportata in tutto e per tutto dal compagno Alessandro Tulli.

I due stanno insieme dal 2011 – si sono conosciuti ad un evento grazie ad alcuni amici in comune – e non si sono più lasciati. Non sono mai convolati a nozze ma sognano di avere una famiglia. Carolina ha scoperto di avere un tumore proprio mentre si sottoponeva ad esami approfonditi per cercare una gravidanza che al momento non è ancora arrivata. “Io sento che sarò mamma”, ha assicurato Carolina.