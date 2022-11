GF Vip, 13° puntata: i nominati. Giulia Salemi bionda per Halloween

Per la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e la produzione hanno perso la preziosa occasione di far travestire i concorrenti della casa per la festa di Halloween, che in realtà già gli inquilini hanno festeggiato nelle scorse ore. Tuttavia, come sempre in questa edizione, non si può certo dire che siano mancati i momenti “horror”.

Non di mostri si parla, quanto piuttosto di una serie di dinamiche come al solito non particolarmente interessanti o persino ridicole. Questo è il caso dell’evitabile blocco dedicato a Carolina Marconi, o di un’altra sezione interamente incentrata su Charlie Gnocchi, personaggio cerchiobottista per eccellenza che anche secondo Antonino Spinalbese “segue l’onda […] si comporta da giocatore”.

Per il resto, Signorini è riuscito ad imbastire quasi metà della puntata tutta su Antonella Fiordelisi. La ex sportiva ha avuto ampio spazio per parlare di sé: da un lato per quanto riguarda i messaggi che alcuni noti calciatori le hanno scritto in DM; dall’altro per incontrare il padre all’interno della casa.

Tra i momenti più interessanti dell’ennesima puntata sottotono c’è stato anche il blocco dedicato a Sofia Giaele de Donà e all’infinita telenovela con il marito, l’imprenditore americano Bradford Beck. L’uomo, come sottolineato da Signorini, è stato pizzicato a Los Angeles a spassarsela con delle altre donne, mentre la “sua” Giaele partecipava al reality. Giaele, che con lui ha una relazione aperta, ha notato nelle foto che Signorini le ha mostrato che il compagno non indossava più la fede. Ma non solo. Bradford Beck, infatti, si è fatto pizzicare proprio in atteggiamenti sospetti con la migliore amica di Giaele. A questo punto, Signorini si è mostrato ancor più dubbioso del solito, lasciando intendere di non credere (più) che questa relazione possa stare in piedi. C’entra ovviamente, fra le altre cose, anche Antonino Spinalbese, con il quale è evidente non ci sia solo una semplice amicizia.

Grande Fratello Vip, 13° puntata: i nominati

Alla fine di una serata senza particolari emozioni di sorta, è tornato il turno delle nomination palesi, un momento che di norma riesce a creare nuove dinamiche interessanti. Ecco chi ha nominato chi:

Antonella ha nominato George

Alberto ha nominato Patrizia

Carolina ha nominato Patrizia

Edoardo ha nominato Antonino

Antoino ha nominato Edoardo

George ha nominato Antonella

Patrizia ha nominato George

Daniele ha nominato Alberto

Pamela ha nominato Carolina

Wilma ha nominato Carolina

Luca ha nominato Carolina

Giaele ha nominato Carolina

Attilio ha nominato Patrizia

Nikita ha nominato Daniele

Charlie ha noominato George

Ad andare in nomination, dunque, sono Pamela, Carolina, George e Patrizia. La preferita del pubblico, per il resto, è stata Nikita (con il 54% delle preferenze), seguita da Antonella con il 38% e Pamela con solo l’8%.

Giulia Salemi l’unica vestita a tema

Poteva la fidanzata di Pierpaolo Pretelli esimersi dal cogliere l’occasione d’oro offertale dalla “notte delle streghe”? Ma certo che no! La Persiana si è presentata in studio con indosso un total look in latex nero super attillato e una parrucca biondo platino da vera femme fatale che ha mandato in subbuglio i suoi tanto amati social.