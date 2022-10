Gf Vip 7, la verità sul matrimonio di Giaele e sul flirt con Briatore

Non c’è dubbio rispetto al fatto che una delle gieffine più misteriose e discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip sia Sofia Giaele di Donà, “nota” (si fa per dire) per essere una modella e fashion blogger. Al di là della sua fama, più che altro teorica, all’interno della casa più spiata d’Italia si è fatto un gran parlare del suo attuale status sentimentale: la bella Giaele, infatti, non ha voluto nascondere di essere attualmente sposata con un imprenditore americano, con il quale però ha deciso di mantenere una relazione aperta.

Il marito di Sofia Giaele, Bradford Beck, è un ingegnere e amministratore delegato americano (suo il timone della United Aeronautical) al quale la ragazza ha scelto di lasciare massima libertà sentimentale. Sia Giaele sia il marito, infatti, possono avere flirt e rapporti con le persone che preferiscono, un approccio che però è stato molto criticato all’interno della casa, soprattutto dai concorrenti più tradizionalisti come Wilma Goich (che però, di recente, pare essersi in qualche modo ricreduta).

Ebbene, nelle scorse ore il magazine Chi ha fornito ai suoi lettori qualche dettaglio in più su questa discussa coppia, regalando tra le altre cose un’immagine in esclusiva del matrimonio di Giaele. Le sue nozze con Bradford Beck, come riportato dal magazine, si sono celebrate a Jesolo e sulle spiagge di Tulum, in Messico.

C’è però di più. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha anche avuto l’occasione di entrare in contatto con l’ex Pupa Emy Buono, cara amica di Giaele che conosce molto bene i suoi trascorsi. La Buono ha rivelato, a proposito del marito della gieffina, che in realtà sono in molti ad avere dei dubbi sul suo reale lavoro. Il diretto interessato, infatti, avrebbe dichiarato di “collaborare con politici americani e di vendere aerei militari”: tuttavia, non risulterebbe chiaro da dove proviene tutta la sua ricchezza. Un altro punto poco chiaro è il tema della convivenza con Giaele post matrimonio, che in realtà sembra non ci sia mai stata. Ecco cos’ha rivelato Emy Buono in merito:

“Il suo lavoro non è mai stato molto chiaro. A noi, per esempio, ha detto che collabora con i politici americani e vende aerei ai militari. Ma non abbiamo mai capito realmente da dove provenga la sua ricchezza. Un altro punto che non torna è la convivenza dopo il matrimonio: non c’è mai stata, Giaele vive a Milano, in zona Stazione centrale, il marito a Los Angeles. Un po’ strano. Si vedono raramente. In questi giorni, per esempio, Bradford è a Parigi. Viaggia tantissimo. E non segue il Grande fratello Vip.”

Nella stessa intervista, inoltre, l’amica di Giaele ha anche confermato il gossip su Flavio Briatore, di cui tanto si era parlato. Il flirt con il magnate c’è stato, per di più quando Giaele già era sposata. Ma d’altra parte lei non ne ha mai fatto un mistero: la sua coppia è aperta a tutto. Qui sotto le dichiarazioni della Buono: