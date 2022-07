L’imprenditore piemontese ha postato per la prima volta una foto in cui lo si vede con Leni Klum e Nathan Falco

Flavio Briatore, sui social, si è immortalato per la prima volta in un quadretto familiare ‘allargato’. L’imprenditore ha pubblicato una fotografia in cui si è mostrato assieme all’ex moglie Elisabetta Gregoraci, al figlio avuto da quest’ultima, Nathan Falco, e alla figlia Leni. Quest’ultima, il cui vero nome è Helene Boshoven Klum, è nata il 4 maggio 2004 dalla relazione vissuta da Briatore e dalla top model Heidi Klum. Leni è stata adottata dal cantante britannico Seal, allora marito della modella tedesca. Il manager italiano, sulla vicenda, ha mantenuto sempre massimo riserbo. Formalmente si è sempre rifiutato di fare il test del Dna e non ha mai riconosciuta Luni, ma in tutti questi anni ha mantenuto un legame stretto con lei. Ora, per la prima volta, si espone pubblicamente al fianco sia di Nathan, sia della sua primogenita.

In questo periodo, la famiglia ‘allargata’ sta trascorrendo dei giorni di relax a Capri, tra gite in barca e soste nei ristoranti. Non è la prima volta che Briatore, l’ex moglie e Nathan passano del tempo con Leni sull’isola campana. In una recente intervista rilasciata a La Repubblica, l’uomo d’affari piemontese aveva raccontato che con Leni si era visto anche l’estate scorsa, sempre a Capri. Anche in quell’occasione al suo fianco c’era l’ex consorte. “C’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito e i loro figli. Falco è contento di avere una sorella”, spiegava Flavio.

“Con Leni – aggiungeva – non ho la relazione ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”. La ragazza, fresca 18enne, ha deciso di percorrere lo stesso percorso battuto da mamma Heidi, diventando una modella. Inoltre va fortissima sui social dove conta oltre 1 milione e mezzo di followers ed è apprezzata da centinaia di giovani.

La scelta di Briatore di mostrarsi con Nathan e Leni è stata apprezzata da parecchi fan, che si sono congratulati con l’imprenditore per essere riuscito, nonostante i naufragi sentimentali, a mantenere ottimi rapporti con le sue ex compagne. Solo complimenti? No, puntualmente è arrivata anche qualche critica. Diversi utenti hanno scritto sotto al post che il manager, non avendo riconosciuto la figlia, non è persona da prendere ad esempio.

Briatore, così Nathan Falco ha scoperto di avere una sorella

Sempre nella sopracitata intervista a Repubblica, Briatore spiegava che ha detto al figlio di avere una sorella soltanto un paio di anni fa. E come ha reagito Nathan? “Mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram: avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.