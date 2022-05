Briatore riunisce le ex Gregoraci, Naomi e Klum: la reazione delle tre star

Rimpatriata tra Flavio Briatore e le sue ex fiamme. Domenica 29 maggio il manager piemontese è stato tra gli ospiti del Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo, città in cui risiede. E nel paddock si è presentato con tre donne d’eccezione: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Non proprio tre persone a caso bensì coloro con le quali ha condiviso delle importanti relazioni sentimentali (con la calabrese e con la top model tedesca ha avuto anche due figli, ossia Nathan Falco e Hélène Boshoven “Leni”). E come è andata tra le tre star? Ci sono stati dei capricci da prime donne oppure tutto è filato liscio?

Nessun capriccio: la Campbell, l’ex gieffina vip e la modella tedesca hanno riso e scherzato, abbracciandosi e chiacchierando amabilmente. Insomma, scene di amicizia e nessuna sceneggiata da star. Briatore ha gongolato, provvedendo a spedire sui suoi profili social degli scatti dell’incontro. Il manager, con tutte e tre le ex, ha mantenuto ottimi rapporti. D’altra parte, in tutte le interviste rilasciate, circa le sue relazioni sentimentali, Briatore ha sempre avuto parole di stima e affetto per le tre donne.

Gli amori di Flavio Briatore: i due matrimoni e i figli avuti da Heidi Klum ed Elisabetta Gregoraci

Briatore è spesso finito al centro del gossip italiano e internazionale. Il manager ha avuto parecchie frequentazioni. I grandi amori della sua vita si contano però sulle dita di una mano. Dal 1983 al 1987 è stato sposato con l’ex modella e imprenditrice Marcy Schlobohm. Dal 1998 al 2003 è stato legato alla top model internazionale Naomi Campbell.

Ecco quindi la breve love story con Heidi Klum, da cui ha avuto una figlia, Hélène Boshoven “Leni”, nata nel maggio 2004 (la storia naufragò prima della nascita della bimba).

Nella vita di Briatore è poi entrata Elisabetta Gregoraci, sposata il 14 giugno 2008. Dalla showgirl e conduttrice ha avuto un figlio, Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010. Il 23 dicembre 2017 i due si sono separati consensualmente. A oggi abitano entrambi a Monte Carlo e si vedono con frequenza, trascorrendo parecchio tempo assieme per crescere il figlio.