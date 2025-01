GF, Zeudi torna a parlare di Helena e rivela: “L’hanno mandata via”

Nella notte appena trascorsa Zeudi Di Palma è tornata a parlare di Helena Prestes. La mancanza della modella brasiliana inizia a farsi sentire nella Casa più spiata d’Italia e l’ex Miss Italia ha dimostrato di non riuscire a smettere di pensare a lei. Nonostante le due si fossero allontanate prima che la Prestes uscisse definitivamente dal gioco, Zeudi continua a provare per lei dei sentimenti profondi e ha affermato di avere qualche rimorso per il fatto di non aver insistito di più con lei, per tenere in piedi la loro relazione e conoscerla meglio. Ma non è finita qui perché la gieffina ha anche espresso qualche dubbio sull’eliminazione della Prestes.

Le parole di Zeudi su Helena

Nel corso della notte appena trascorsa, Zeudi, chiacchierando in piscina con Emanuele Fiori, è tornata a parlare della sua brevissima frequentazione con Helena Prestes, dicendosi dispiaciuta di non aver approfondito la conoscenza con la modella brasiliana quando era ancora dentro la Casa.

“Tra noi c’era un rapporto unico. Mi piaceva, ma ho sempre cercato di tenere sotto controllo i miei sentimenti per evitare di ferirmi. Mi sentivo combattuta, anche perché mi dicevano di aspettare i suoi tempi e provare a capire meglio”, sono state le prime parole di Zeudi ricordando i momenti passati all’interno della Casa con Helena.

“Però, dentro di me, avevo il timore che a lei non piacessero le donne, e questa incertezza mi frenava”, ha poi aggiunto l’ex Miss Italia, rivelando quindi una volta per tutte il vero motivo per il quale ha voluto mettere uno stop alla frequentazione con la Prestes. Del resto, Zeudi non ha mai fatto mistero di essere convinta che in realtà Helena provasse ancora qualcosa nei confronti di Javier Martinez, e questa notte è arrivata la conferma di tutto ciò.

“Non c’è stato abbastanza tempo per chiarire, ma durante la sua uscita le ho detto: ‘Sai che ti dico? A me piaci tu, tu sei interessata a Javi, e a Javi non piacciamo né io né tu’. Era una battuta, ma mi piaceva stuzzicarla su questa cosa. E ieri sera, com’era bella? Non riuscivo a smettere di guardarla“, ha poi concluso la Di Palma, visibilmente dispiaciuta per come sono andate a finire le cose tra lei e la modella brasiliana.

I dubbi sull’eliminazione

Infine, Zeudi ha anche espresso la sua opinione sulla recente eliminazione di Helena, sottolineando come la modella brasiliana fosse una concorrente molto forte. Motivo per il quale, all’ex Miss Italia è parso subito molto strano che fosse stata proprio lei la prescelta dal pubblico per abbandonare la Casa. Al suo posto infatti, in molti si sarebbero aspettati di vedere uscire Shaila Gatta.

“A mio parere, Helena era più forte di Shaila, ma alla fine è uscita lei. Probabilmente non sarebbe stata eliminata se non ci fossero stati quegli episodi…”, ha affermato Zeudi, riferendosi ovviamente al caso del “lancio del bollitore” e alle litigate furiose avute ultimamente con Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi e Shaila Gatta. Tutti episodi che, indubbiamente, hanno dato una visione per nulla lusinghiera della gieffina e che le sono costati la permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Zeudi ha poi concluso il suo discorso ricordando tutte le emozioni provate grazie a Helena. Sentimenti che sono stati descritti dalla gieffina come intensi e autentici, anche se sfortunatamente il tempo per approfondirli è stato decisamente troppo breve.

Zeudi creía que Helena era mucho más fuerte que Shaila y que cuando se fue no se lo esperaba y que ahora está viviendo un duelo. Lele responde que se tiene que acostumbrar a vivir sin una persona con la que pasaba tanto tiempo #zelena #zelena18E pic.twitter.com/R99z5EjjQn — Acabárase (@LadySinu2) January 18, 2025

L’aereo per Javier e Helena

Nel frattempo, sopra la Casa più spiata d’Italia è passato un aereo con un messaggio molto speciale per Helena e Javier e per ricordare il rapporto che i due condividevano quando la modella era ancora una concorrente del Grande Fratello: “Por un peso de la flaca #Helevier”.

Un messaggio molto importante e che è stato accolto con grande commozione da parte di Javier, che ha anche commentato la frase scelta dai fans sfoderando un bel sorriso: “Che bella questa frase”. I fans anno quindi voluto omaggiare l’amicizia nata tra i due nella Casa citando uno dei soprannomi che Javier aveva dato alla modella: “flaca”.