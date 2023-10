GF, Vittorio si svela su Heidi e Anita: le reazioni non convincono

Menozzi al Grande Fratello si espone sulle due concorrenti, ma come reagiscono alcuni gieffini non convince il pubblico

A chi è interessato Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023? Molti telespettatori si chiedono: chi c’è davvero nei suoi pensieri tra Heidi Baci e Anita Olivieri? La situazione diventa più chiara nel corso della diretta della settima puntata e alcune reazioni non convincono. Questo blocco prende inizio con Alfonso Signorini che chiama Ciro Petrone in confessionale. L’ex partecipante di Temptation Island e attore, insieme a Fiordaliso, rappresenta l’esperto di gossip della Casa di Cinecittà.

Il conduttore manda così in onda una clip che ritrae Ciro e Lorenzo, che fanno notare il fatto che Vittorio non si fa avanti con Heidi e continua a rilassarsi. Nella Casa hanno spesso criticato Menozzi per il suo atteggiamento, che sembra lontano dal mondo del reality show. Infatti, non lo si sente spesso dire la sua e appare abbastanza passivo. Nonostante questo, c’è da dire che ci sono moltissimi telespettatori che lo apprezzano. Non solo, ha anche attirato l’attenzione di Heidi.

La bionda e affascinante gieffina ha dichiarato, qualche giorno fa, che Vittorio potrebbe essere il suo tipo. C’è chi scommette che questa sua dichiarazione sia arrivata per ingelosire Massimiliano Varrese e c’è chi vorrebbe veder nascere questa coppia. Ma al Grande Fratello Heidi e Vittorio potrebbe davvero avere una storia d’amore? Tutto è possibile ed entrambi lasciano la porta aperta.

Vittorio – che poco prima è stato colpito da Alfonso Signorini in modo abbastanza duro – entra in confessionale e raggiunge Ciro Petrone. Il conduttore gli chiede di dire una volta per tutte cosa prova per Anita e Heidi. Ebbene il discorso legato alla prima è molto semplice, a detta sua. La considera solo come un’amica e non riesce a vedere in lei un’ipotetica fidanzata.

“Per Heidi il discorso è diverso, in quanto ha un modo di fare che è compatibile al mio”, queste le parole con cui Vittorio dichiara il suo interesse per la Baci. A questo punto, tocca a Heidi dire la sua. Nel corso di questa puntata, la gieffina ha ribadito di non voler avere una relazione con Massimiliano Varrese.

“No, io esco. Non l’ho vissuto a Vittorio”, così Heidi risponde, ridendo per l’imbarazzo. Come fa notare Alfonso, la Baci lascia la porta aperta a Menozzi. Qual è la reazione di Anita a tutto questo? “Allora per me è un grandissimo amico, gli voglio bene. Cerco sempre di indirizzarlo verso di là e non verso di qua”, così risponde la Olivieri, non convincendo però molti telespettatori.

Infatti, tanti fan del reality show di Canale 5 credono che in realtà Anita sia davvero tanto interessata a Vittorio, non solo in amicizia. A detta di questi telespettatori, la Olivieri non avrebbe mostrato una vera reazione, per evitare di mostrare la sua delusione. C’è da dire che più volte Anita è stata accusata, fuori dalla Casa, di avere un fidanzato di cui non vuole parlare.

Lei stessa ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, di recente. In ogni caso, la maggior parte del pubblico resta convinto del fatto che Anita sia “cotta” di Vittorio e che sia rimasta male perché lui è interessato proprio a Heidi, con cui non va d’accordo. Intanto, Alfonso cerca anche una reazione da Massimiliano, che per tutto questo blocco appare serio.

“No, non rosico, perché so chi sono”, afferma l’attore, per non dare soddisfazione. Ma anche in questo caso la reazione risulta poco convincente.