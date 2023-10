GF, Beatrice Luzzi asfalta Signorini e il ‘caso Giselda’ peggiora

Nel corso della diretta della settima puntata del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi stronca Alfonso Signorini. Il primo blocco dedicato a questo appuntamento vede inizialmente protagonista Giselda Torresan. A detta di molti telespettatori alla gieffina amante delle montagne sarebbe ormai caduta la maschera. In particolare tale conferma è arrivata durante la scorsa puntata, quando ha vinto al televoto Beatrice come preferita del pubblico e non lei.

La delusione e la rabbia hanno preso il sopravvento, al punto che Giselda ha cambiato tono e suono della voce. Improvvisamente la ragazza interessata solo alle montagne sembrava essere sparita. Stasera le clip che vanno in onda danno un ulteriore conferma, soprattutto quando dentro il confessionale cambia totalmente modo di parlare, arrabbiata ancora con Beatrice. Magicamente stasera Giselda torna a essere l’ingenua ragazza delle montagne, tanto che non ha più nulla da dire.

La Torresan torna a mostrarsi con il sorriso, ridendo in continuazione e lasciando deluso anche Alfonso Signorini. Dopo tutte le clip in cui la si sente esprimere di ogni, stasera Giselda al GF riesce solo a dire che stava scherzando. “Spero che si risolva, è un gioco”, dichiara ridendo. Nel salotto della Casa di Cinecittà nessuno ride e neppure tra i telespettatori, sempre più convinti che sia caduta una maschera.

A un certo punto, Giselda ridendo chiede scusa a Beatrice, lasciando senza parole Signorini, che probabilmente sperava di rivederla ‘in azione’. “Bah! Non lo so! Non è un solo un gioco”, fa notare il conduttore scocciato. Ed ecco che la parola passa alla Luzzi, sempre più amata dal pubblico di Canale 5. Il padrone di casa, però, sembra voler lanciare sospetti sull’attrice.

Quando Beatrice spiega di non aver mai nominato Giselda, che si è sempre ritrovata comunque al televoto, Alfonso la interrompe per farle notare: “Anche tu l’hai mandata al televoto”, riferendosi alla scorsa puntata. La Luzzi spiega che infatti lei è rimasta ferita da Giselda dalla scorsa settimana, momento in cui l’ha appunto spedita al televoto. Chi l’ha votata finora sarebbero persone che andrebbero d’accordo con lei.

Non finisce qui, perché Beatrice si ritrova a rispondere a tono al conduttore, quando riceve una particolare domanda. “Sì sì, ho capito. Beatrice non pensi che il tuo sia un atteggiamento vittimistico? Possibile che tutti veramente ce l’abbiano con te?”, così sospettoso Signorini si rivolge nuovamente all’attrice. Ed ecco che Beatrice non trattiene il suo disappunto e zittisce il conduttore:

“A me pare che voi mandate video in cui parlano male di lei, quindi di fatto la sarei. Sennò non mi sentirei vittima. Ogni puntata vedo gente che ride e sparla di me, non posso che sentirmi un po’ vittima”

In effetti, è proprio Alfonso che dall’inizio mostra alla Luzzi clip in cui altri concorrenti sparlano di lei. Dopo aver parlato con Rosy Chin, che non dà le risposte che lui cerca, il conduttore fa una domanda a tutti: c’è qualcuno disposto a prendere le difese di Beatrice? Interviene Vittorio Menozzi, il quale ammette di aver visto un atteggiamento positivo da parte dell’attrice.

Ma prima di parlare il gieffino giustifica il suo silenzio affermando di non essere una propensa a dire la sua nelle discussioni degli altri. Probabilmente voglioso di avere nuove dinamiche, litigi e dibattiti da affrontare per recuperare con gli ascolti TV, Alfonso se la prende con Vittorio. “Allora hai sbagliato programma Vittorio, che stiamo qui a fare aria fritta?”, così lo attacca Alfonso.

Tale uscita del conduttore diverte molti coinquilini, che iniziano a ridere guardando Vittorio, il quale appare a disagio. A difenderlo ci pensano i tantissimi telespettatori che lo sostengono. Infatti, c’è da dire che Vittorio, Beatrice e Heidi sono per il momento i gieffini più amati di questa edizione.