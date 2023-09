GF notte, Giselda: giù la maschera, altro che montagne! La realtà

Ormai per moltissimi telespettatori Giselda Torresan al Grande Fratello 2023 ha abbonato il personaggio di amante della natura e delle montagne. La gieffina aveva inizialmente conquistato tutti mostrandosi come l’ingenua del gruppo, per nulla interessata al gioco televisivo. E, invece, quanto accaduto nel corso della diretta della sesta puntata e poi nella notte sembra smentire tutto ciò che ha raccontato durante la sua presentazione.

Giselda non è riuscita a trattenere la sua delusione quando ha scoperto che Beatrice Luzzi è la preferita del pubblico. Proprio il risultato del televoto di ieri sera ha mandato in tilt il personaggio creato dalla Torresan. A quanto pare, le dinamiche del gioco interessano eccome all’ingenua Giselda. La sua reazione ha palesemente mostrato la sua faccia, oltre che il vero tono della voce. Infatti, nel corso della diretta si è scagliata contro Beatrice abbandonando il tono che utilizza solitamene e che ormai non convinceva più da giorni.

Per molti telespettatori la reazione di rabbia di Giselda nei confronti della Luzzi al GF è stata una conferma ai tanti sospetti. La vera personalità della Torresan è uscita fuori e sembra che ormai le montagne siano un lontano ricordo. Dopo aver scoperto di non essere la preferita e dopo essere finita in automatico al televoto, la gieffina ha spiazzato Alfonso Signorini affermando di non voler parlare delle sue montagne.

Il gioco ha preso il sopravvento nella mente di Giselda e ora il pubblico crede che il personaggio sia ormai caduto. La Torresan non appare più come quella ragazza ingenua che non sa nulla della vita reale, ma sa solo cosa significa la parola montagna. Per molti è palesemente uscita fuori la sua strategia con questo cambio di registro e nella notte, dopo la puntata, sono arrivate altre conferme.

Giselda non ha trattenuto le lacrime perché è Beatrice Luzzi la preferita del pubblico. Non solo, si è lasciata anche andare a una serie di battute contro l’attrice abbastanza sgradevoli. Dopo la diretta, Rosy Chin ha fatto notare ai suoi compagni che in cucina c’era ancora della pasta al ragù. Anita Olivieri non si è trattenuta e ha generato nuove polemiche: “Se l’ha fatta Beatrice la buttiamo”.

Ed è arrivato anche il commento di Giselda: “Chissà se ha messo veleno”. Non è finita qui, perché poco dopo, parlando a tavola con i suoi coinquilini, ha sminuito il vestito che Beatrice le aveva dato, definendolo “uno straccio nero”. Ed è stato in questo momento che la maschera probabilmente è caduta completamente.

“No ma Giselda che piange per non essere la preferita? Quella a cui interessavano solo le montagne e non il gioco”, si legge ad esempio su Twitter. Ed ecco che è uscita fuori ulteriormente quando nella notte ha dichiarato: “Se mi schiacciano i piedi divento pure la più cattiva”. “La vera Giselda stasera è uscita definitivamente fuori, la maschera della montanara ingenua è caduta”, si legge ancora tra i commenti social.