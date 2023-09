GF 6° puntata: nominati, preferito. Alfonso agitato: “Sarò licenziato!”

La sesta puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con le clip che hanno raccontato gli ultimi giorni trascorsi nella Casa dai concorrenti divisi a metà. Non sono mancati i momenti di tensione, che hanno ancora visto protagonista Beatrice Luzzi. I gieffini probabilmente da stasera hanno avuto la conferma che è molto amata dal pubblico, attraverso il televoto. E anche stasera moltissimi telespettatori si sono schierati dalla sua parte.

Si è partiti dallo sfogo che ha avuto Grecia Colmenares nel Tugurio, all’idea di sapere Beatrice da sola nella Casa. L’attrice non ha convinto per niente Alfonso Signorini:

“Sembrava una sceneggiata di una telenovela, quelle lacrime mi sono sembrate eccessive. Erano lacrime sincere? Mah! Va bene, ti crediamo”

Dopo di che, l’interesse del conduttore si è concentrato solo su Beatrice e i rapporti che ha con i coinquilini. Di sicuro la gieffina non va d’accordo con Anita Olivieri. Quest’ultima crede che la Luzzi non sia affatto interessata a integrarsi nel gruppo. Signorini ha rimproverato alcuni concorrenti facendo notare che anche loro non fanno molto per farla integrare.

Cesara Buonamoci nello studio del Grande Fratello si è mostrata incuriosita e ha chiesto a Beatrice qual è secondo lei il motivo di tutto questo accanimento che riceve. L’attrice fatica ancora oggi a definire la situazione, ma apre gli occhi a tutti su un dettaglio legato alle nomination:

“Certo che me lo sono chiesta, non c’è nulla che ho fatto di offensivo, faccio fatica a capirlo. Da un punto di vista tattico è abbastanza semplice da capire, se la prendono con uno e hanno qualcuno da nominare e non si nominano tra loro. Sono sempre stata generosa con tutti”

Dopo di che, l’opinionista le chiede chi c’è nella sua cerchia di amici nella Casa di Cinecittà. Prima di affermare che fuori dal reality non ha mai avuto questi problemi, la Luzzi svela i nomi delle persone con cui si trova bene nel gioco: Alex, Marco, Valentina, Angelica, Heidi, Fiordaliso, Giuseppe, Ciro e Arnold.

La puntata è andata avanti con un confronto tra Heidi e Massimiliano al GF, che ha generato anche qualche polemiche sul conduttore. E non è finita qui. Le tensioni si sono fatte importanti quando Heiedi e Anita si sono confrontate faccia a faccia. Le due gieffine non vanno affatto d’accordo, questo è chiaro. Durante questo confronto è uscito fuori che c’è una voce che gira sulla Baci nella Casa. Anita ha spiegato che qualcuno è convinto che Heidi stia usando Vittorio per ingelosire Massimiliano.

Grande Fratello, sesta puntata: Beatrice vs Massimiliano, è lei la preferita del pubblico

Uno dei momenti più belli di questa edizione del GF è sicuramente quello che vede protagonista Letizia Petris, per cui gli autori hanno preso una decisione che ha sorpreso. Dopo questo blocco commovente ed emozionante, Signorini ha preferito tornare sulle tensioni che vi sono tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Quest’ultimo, per spiegare le sue motivazioni, passeggia per la stanza infastidendo non poco sia i telespettatori che Signorini. Stasera l’attore, tra i suoi compagni non ha ricevuto il sostegno che sperava.

A un certo punto, Lorenzo ha iniziato a imitarlo, camminando per la stanza e portando il conduttore a perdere la pazienza. Rispettando i tempi televisivi, Alfonso è andato avanti con la puntata chiedendo ai cinque al televoto di recarsi nella Stanza a Led. Qui è stato svelato il risultato: la preferita del pubblico è Beatrice Luzzi con il 34% dei voti (Giselda 27%, Vittorio 23%, Arnold 9% e Grecia 7%). Vedere l’attrice trionfare ha portato i telespettatori a festeggiare, in quanto è davvero la concorrente più amata attualmente.

C’è da dire che si distacca poco da Giselda e Vittorio, ma il sorpasso è evidente. Beatrice ha così ricevuto l’immunità e il potere di scegliere chi salvare tra loro per le prossime nomination. La Luzzi ha preferito spedire Giselda al televoto.

Sorpresa per Ciro Petrone, che ha ricevuto una pizza a forma di cuore e un romantico messaggio dalla fidanzata Federica Caputo. Dopo di che, è arrivato il momento per i due gruppi della Casa di sfidarsi in piscina. La sfida però è stata bloccata quando Paolo Menozzi ha scoperto che mancava una lettera necessaria per completare la prova. A questo punto, in quanto si è trattata di una gaffe della produzione, Signorini ha deciso di passare all’estrazione per decidere quale gruppo far finire in Tugurio.

Dopo aver parlato di Fiordaliso e di come sta affrontando questa fase della sua vita, Signorini si è lasciato andare a una imbarazzante gaffe. Quando ha annunciato di dover risolvere il mistero della lettera G non trovata sul fondo della piscina, ha affermato: “Dobbiamo risolvere il mistero del punto G”. Resosi conto dell’errore, il conduttore ha dichiarato: “Sarò licenziato!”. Ironizzando con lui, Cesara Buonamici ha tentato di rassicurarlo: “Ti do l’immunità da Pier Silvio”.

Subito dopo nella Casa Beatrice si è lasciata andare a un duro sfogo. L’attrice se l’è presa con i suoi coinquilini poiché nessuno di loro si è alzato per difenderla quando Massimiliano le ha rivolto parole sgradevoli. La puntata è andata avanti con Rosy e Beatrice di fronte ai piramidali, per decidere chi vivrà nel Tugurio. Questa volta è stata Rosy la fortunata. E così il gruppo di Beatrice è finito nel Tugurio.

GF 2023, nomination: chi è finito al televoto

Sono iniziate le nomination, quelle segrete della Casa e quelle palesi del Tugurio. Prima, però, è stato necessario scoprire gli immuni scelti dagli stessi concorrenti. I preferiti dei gieffini sono questa settimana Paolo e Rosy. Va precisato che Beatrice è stata immune grazie al risultato del televoto e Giselda è finita in automatico al nuovo televoto. Cesara Buonamici ha invece scelto di dare l’immunità a Heidi e Massimiliano. Al televoto sono finiti insieme a Giselda, Grecia, Valentina e Marco.