Grande Fratello, storia di Letizia da brividi: autori sorprendono tutti

La storia di Letizia Petris al Grande Fratello 2023 commuove tutti. Il pubblico è in una valle di lacrime quando la gieffina parla della morte del padre Osvaldo e del rapporto con mamma Sara. La giovane concorrente, in questi giorni, ha parlato tanto con Paolo Masella, con cui ha instaurato un bel rapporto dentro la Casa di Cinecittà, e a lui ha svelato i dettagli della sua famiglia. Letizia ha raccontato che i suoi genitori si sono conosciuti in una comunità, dove entrambi sono finiti a causa della tossicodipendenza. Qui la Petris ha trascorso i suoi primi 14 anni di vita.

Tre anni fa, però, suo padre Osvaldo è morto. Nel corso della sesta puntata del GF, c’è una frase che in questa clip colpisce di più Alfonso Signorini, anche lui in lacrime: “Mio padre fino all’ultimo è stato un padre”. Una frase, questa, che ha un enorme significato e che racconta un momento doloroso di Letizia e sua mamma Sara. La notte del 31 dicembre di quasi tre anni fa, suo padre si trovava in coma in ospedale. I medici hanno fatto sapere a Letizia e sua madre che avrebbero potuto staccare subito le spine, in quanto non c’erano più probabilità che si sarebbe svegliato.

Le due non ce l’hanno fatto a prendersi una simile responsabilità ed è come se il padre avesse deciso di toglierle da questa difficile situazione. Quella notte Letizia e sua mamma si sono strette a lui intorno a letto d’ospedale. Proprio in quel momento, suo papà Osvaldo è morto: “Ha deciso di spegnersi in quell’esatto momento”. Un racconto che fa davvero venire i brividi, oltre che far scendere le lacrime.

Alfonso Signorini appare profondamente commosso da questa storia, nel corso della diretta. Mentre tenta di trattenere le lacrime, il conduttore ammette di aver ricordato in questo momento l’abbraccio di sua madre, quello in cui si sentiva protetta. Il momento lo emoziona così tanto che il padrone di casa chiederà agli autori di salvargli questa clip.

Intanto, prima di incontrare la madre a sorpresa nel giardino della Casa di Cinecittà, Letizia parla di lei: “Siamo diventate un’unica persona, mia madre è la mia vita”. Ed ecco che Letizia la può riabbracciare. Il momento commuove tutti, anche il pubblico a casa. E c’è un dettaglio che non passa inosservato.

Questa volta, gli autori hanno deciso di non chiamare il freeze per Letizia! Solitamente, all’inizio, i gieffini vengono freezati durante questi incontri. Ma questa volta, si è preferito lasciare che mamma e figlia si abbracciassero subito, in modo naturale e spontaneo, senza alcuna restrizione. La mamma, inizialmente, chiede: “Ma sei freezata?”. Quando le due si rendono conto che non c’è il freeze si legano in un commovente abbraccio.

Il momento è davvero emozionante e i telespettatori apprezzano con gioia la decisione. Qualche telespettatore fa notare sui social che Alfonso avrebbe chiesto, a bassa voce, di non freezare Letizia. In ogni caso, una giusta decisione. Alfonso decide, inoltre, di permettere a Paolo di far conoscere Sara, in quanto la Petris nei giorni scorsi aveva palesato questo suo desiderio.