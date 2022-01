GF Vip, Zorzi parla di Soleil: “Mi avrebbero espulso”, cosa pensa di lei

Molti spettatori del Grande Fratello Vip si saranno chiesti cosa pensa Tommaso Zorzi di Soleil Sorge. Avendo seguito entrambi nella Casa è lampante che abbiano caratteri diversi e forse opposti. Soleil ricorda molto più Dayane Mello e il rapporto tra la brasiliana e il vincitore del GF Vip 5 è stato molto altalenante. Hanno avuto molti momenti in cui si sono scontrati, però hanno anche spesso trovato un punto d’incontro. Probabilmente non sarebbe successa la stessa cosa con Soleil, Tommaso lo ha detto senza girarci troppo intorno: ci sarebbe stata la possibilità di una sua squalifica.

Zorzi oggi è intervenuto nel format A Casa Mia su Instagram di Roberta Termali, la mamma di Andrea Zenga. Parlando dell’esperienza come concorrente del GF Vip, Tommaso ha spiegato che molto dipende sempre da chi ti ritrovi davanti. O comunque nella casa. Quindi ha spiegato: “La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte a una Soleil”. Il motivo? L’influencer è consapevole di non essere dotato di particolare diplomazia, per cui è certo che non sarebbe riuscito a mantenere la calma con Soleil. E i suoi fan non avevano dubbi, anche se sui social molti hanno espresso il desiderio di avere Tommaso e Stefania Orlando nella Casa, pensando che siano tra i pochi in grado di “rimettere al suo posto” Soleil.

Gli Zorzando però non ci sono e in questa edizione la Sorge sta viaggiando dritta verso la sua meta. Quasi indisturbata, a tratti, e difesa dallo studio. Tornando alle dichiarazioni di Tommaso Zorzi su Soleil, ha proseguito spiegando che è molto importante chi trovi nella Casa oltre al proprio carattere. Sull’attuale gieffina ha detto:

“Non ce l’avrei potuta fare, se ti mettono una Soleil… Che poi io ho conosciuto nella vita e non credevo essere così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso. Perché a quel punto te le dico tutte, consapevole del mio destino inevitabile”

Le parole di Zorzi su Soleil non hanno fatto altro che alimentare i desideri dei suoi fan che stanno seguendo anche questa edizione. E adesso molti sono in attesa di conoscere anche il parere di Stefania Orlando sulla Sorge, anche se si è già espressa sul triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Nelle idee iniziali degli autori c’era la volontà di far rientrare coppie storiche delle passate edizioni nella Nave dell’Amore. Questo avrebbe realizzato il sogno di tanti, ovvero rivedere gli Zorzando al GF Vip, ma a quanto pare quell’idea è naufragata.