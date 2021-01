GF Vip, Zorzi e Capriotti contro Pamela Prati: bloccati dagli autori

By

Sembra che nella Casa del Grande Fratello Vip si sia tornato a parlare della showgirl che qualche anno fa aveva fatto parlare di sé per lungo periodo. Stiamo facendo cenno a Pamela Prati. Ebbene, l’ex gieffina che anche nel reality show in questione si era distinta per il proprio caratterino, è tornata nella bocca di due concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip.

Infatti, Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi hanno spaziato su alcuni discorsi che riguardano la Prati. Ad ascoltare e intervenire sulla questione c’erano anche altri coinquilini tra cui: Stefania Orlando, Carlotta dell’Isola, Samantha De Grenet, Adua Del Vesco e Giulia Salemi. A tenere banco però sono stati soprattutto l’influencer di Riccanza e l’ex modella.

In particolare i due hanno commentato proprio il suo percorso nel programma di Alfonso Signorini, al tempo condotto da Ilary Blasi. Successivamente hanno chiacchierato su tutto quel che riguardava il clamoroso caso di Mark Caltagirone, che aveva animato tutti i salotti televisivi delle reti principali italiane per un anno. Ridendo e scherzando, i due hanno ricordato le ospitate della Prati e gli aneddoti più curiosi che la stessa showgirl aveva raccontato tra una trasmissione e l’altra, da Barbara d’Urso sino a Domenica In. Oltretutto, Cecilia Capriotti ha anche fatto riferimento a Rebecca e Sebastian, i due finti figli adottivi della Prati.

Cecilia Capriotti ha sottolineato come Pamela Prati avesse sbagliato soprattutto ad usare dei bambini per continuare a portare avanti la storia di Mark Caltagirone. L’ex modella ha ricordato come la stessa mamma del bimbo fosse all’oscuro di tutto e della gravità nell’inventare che quest’ultimo fosse ammalato di cancro. Ecco quali sono state le sue parole:

“Anche io soffro di claustrofobia, ma mica vado nell’acquario, vado in giardino se ho un attacco. Poi vi ricordare che se ne è andata. Comunque è stata eccezionale lei, la storia di Mark. Chi è che tiene in piedi una storia un anno? Si è parlato solo di quello. […] Ma quando ha detto che ha ripreso l’aereo perché loro le hanno dato la forza di superare quella paura? Lo sbaglio madornale che ha fatto è stato di coinvolgere i minori. Il bambino che recitava e fingeva che aveva un cancro, quella cosa è stata terribile.”

Cecilia Capriotti ha poi concluso dicendo: “Però a Capri lei mi ha detto che ancora pensa che Mark Caltagirone esista”. Nel clima ilare che si stava creando, a un certo punto i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno sentito un rumore simile a un’interferenza. Era un segnale della produzione che li avvertiva di cambiare discorso immediatamente.

A cogliere la frecciata mandata dallo staff è stata prima di tutti Stefania Orlando, che prontamente ha aggiustato il tiro portando l’attenzione sul maglioncino di Rosalinda Cannavò. La cantautrice ha esordito così:

“E comunque Rosalinda ti sta bene questo maglioncino rosa. Te l’ha prestato Giulia vero? Quindi rosa è un colore che quest’anno va molto vero?”

Ricordiamo, infatti, che Pamela Prati qualche tempo fa si era scagliata su Instagram contro Cecilia Capriotti. Questa aveva utilizzato delle frasi poco carine nei suoi confronti che avevano scatenato l’ira della showgirl sarda la quale si era subito difesa sui social network, manifestando apertamente la propria posizione.