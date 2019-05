Pamela Prati confessa: “Mark Caltagirone non esiste, sono stata plagiata”

Pamela Prati confessa (finalmente) a Verissimo: Mark Caltagirone non esiste!

Dopo le notizie degli ultimi giorni e la confessione di Eliana Michelazzo a Live-Non è la d’Urso, ora arriva anche la tanto attesa rivelazione di Pamela Prati. La prima donna del Bagaglino ha finalmente vuotato il sacco e, ospite a Verissimo, dice che il futuro marito Mark Caltagirone non esiste. A dare notizia delle dichiarazioni di Pamela Prati è stato il profilo Instagram di Verissimo. Nel post ci sono due foto in cui appare la showgirl sofferente seduta davanti alla conduttrice Silvia Toffanin. Se nell’ultima puntata di Verissimo, la Prati doveva essere in studio con il fidanzato Mark, si era poi presentata insieme all’ex agente Eliana Michelazzo. Anche lei protagonista di un’intensa intervista nel programma della d’Urso.

Pamela Prati vuota il sacco: “Sono stata plagiata“

Lo aveva riportato Dagospia in esclusiva che Pamela Prati è in studio a Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti sul cosiddetto “Mark Caltagirone gate“. Ora dal profilo Instagram ufficiale del programma di Canale 5 vengono fuori le prime anticipazioni: Pamela Prati avrebbe così confessato che il futuro marito Mark Caltagirone non esiste ed ha anche ammesso di esser stata plagiata. “Sono stata plagiata“, avrebbe detto ad una Silvia Toffanin incredula nello studio di Verissimo con un dettaglio importante, il pubblico non è presente. Perché questa decisione? A parte questa curiosità, l’intervista che tutti gli amanti del gossip stanno attendendo sarà mandata in onda il prossimo sabato. La storia che ha avuto protagonista la showgirl sarda per mesi è ora finalmente finita?

Pamela Prati: le ultime dichiarazioni della showgirl

Durante l’ultima ospitata a Verissimo, Pamela Prati aveva giurato che il suo Mark esisteva e aveva fatto vedere una foto (a questo punto falsa) a Silvia Toffanin. Inoltre aveva ricordato di non esser plagiata da nessuno e meno che dalle sue due agenti: Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. Inoltre il rinvio delle nozze (previste per l’8 maggio) era avvenuto a causa della mancata gioia e serenità, proprio di un momento come questo.