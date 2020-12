GF Vip, Prati-Gate: nuovi retroscena. Capriotti: “Vidi Pamela, caso clinico”

Intrecci e confessioni: al Grande Fratello Vip si mescolano e si compenetrano fatti e retroscena relativi a eventi accaduti dentro e fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Così capita anche che torni attuale il famigerato caso inerente al “fantasma Mark Caltagirone” che ha coinvolto una serie di personalità tra cui Pamela Prati, tanto che si parlò di ‘Prati Gate’. A far riaffiorare la vicenda è stata la neo inquilina Cecilia Capriotti che ha narrato un episodio inedito sulla showgirl sarda.

Poche ore dopo il suo ingresso nella dimora di Cinecittà, Cecilia, conversando con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, ha raccontato di aver incontrato Pamela Prati dopo che scoppiò il caso ‘Mark Caltagirone’. Nella fattispecie ha dichiarato che l’ex star del Bagaglino sarebbe stata davvero convinta che tale Mark esistesse. Non solo: ha assicurato, almeno secondo la sua versione, che la Prati in qualche modo sia rimasta convinta che il suo promesso sposso ‘fantasma’ ci fosse.

“Io ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave quando io ci sono andata a parlare. Io ho comunque sempre avuto un rapporto con lei. Mi ha detto: ‘Te lo giuro Cecilia, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista’. A quel punto ho pensato che stava in una fase che… quindi non so che dire. Noi eravamo sconvolti”.

Quella volta che Cecilia incontrò Pamela Prati e capì che Mark Caltagirone era un caso clinico ✈️✈️✈️ #GFVIP pic.twitter.com/7PdBCa2fNW — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 20, 2020

Per ora Pamela non ha commentato le parole dell’ex isolana. Dall’altro lato è lecito pensare che la versione della Capriotti sia, se non veritiera, per lo meno verosimile in quanto a grandi linee conferma ciò che più volte ha sostenuto la Prati. Vale a dire che lei fosse davvero sicura dell’esistenza di tale Mark Caltagirone e che quindi fosse lei stessa vittima di una truffa e non complice delle sue ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

GF Vip la cacciata di Filippo Nardi

New entry, eliminazioni e cacciate: al Grande Fratello Vip 5 è successo un po’ di tutto negli ultimi giorni. Senza dubbio il caso mediatico più rumoroso è stato quello che ha visto protagonista Filippo Nardi. L’opinionista tv è stato squalificato in quanto il reality ha ritenuto che le frasi rivolte a Maria Teresa Ruta fossero sessiste e offensive (Nardi ha ripetutamente indirizzato esternazioni, per usare un eufemismo, opinabili verso la giornalista). La decisione è giunta anche sull’ondata d’indignazione che si è sollevata nell’opinione pubblica. Sui social è piovuto di tutto contro l’inglese. Alla fine la ‘sentenza’ inappellabile del GF Vip: Nardi deve abbandonare la Casa. E così è stato.