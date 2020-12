Gf Vip, altro che “vestito dei cinesi”: quanto costa l’abito di Cecilia Capriotti

Ingresso al Grande Fratello Vip da principessa per Cecilia Capriotti. La soubrette è entrata nella Casa più spiata d’Italia nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 18 dicembre 2020. Per il suo nuovo impegno in tv la 44enne ha scelto un abito lungo, semi trasparente e ricoperto di pietre preziose. Una creazione d’alta moda che qualcuno ha scambiato per altro…

Stefania Orlando ha infatti criticato duramente l’ouftit della sua nuova coinquilina. La bionda opinionista ha definito l’abito della Capriotti “un vestito dei cinesi”. In realtà la Orlando stava scherzando: Signorini ha affidato a Stefania e Tommaso Zorzi il compito di accogliere la nuova concorrente nel peggiore dei modi. E così Stefania ha duramente criticato il look di Cecilia…

Ma altro che cinesi: l’abito sfoggiato da Cecilia Capriotti per il suo arrivo al Grande Fratello Vip è una creazione di alta moda. Un capo di Nicole, brand italiano, più precisamente di Milano, nato nel 1996 e diventato col tempo uno dei più amati nel settore wedding e cerimonia. L’abito di Cecilia fa parte della nuova collezione sposa 2020/2021.

Proprio così, la Capriotti è entrata al Grande Fratello Vip con un abito da sposa assai sensuale. Forse un modo per attirare l’attenzione del compagno, l’imprenditore Gianluca Mobilia, che non è riuscita ancora a sposare nonostante la nascita della piccola Isabel, che oggi ha quattro anni.

L’abito di Nicole è composto da un leggerissimo voile di tulle champagne ed è impreziosito da pietre e cristalli. Un abito assai glamour, prezioso come un gioiello. Scollo a V e cintura in girovita. Il costo? In media con i prezzi degli abiti da sposa: intorno ai duemila euro.

Il Grande Fratello Vip è il secondo reality show nel giro di pochi anni per Cecilia Capriotti. La soubrette, vista spesso nel salotto di Barbara d’Urso, ha partecipato nel 2018 all’Isola dei Famosi. La famosa edizione del canna-gate, che ha visto protagonisti Eva Henger e Francesco Monte. In quel periodo si è parlato pure di un flirt tra Cecilia e lo sportivo cubano Amaurys Perez ma entrambi hanno negato il gossip.