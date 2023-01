Ancora nella bufera Wilma Goich che al Grande Fratello Vip 7 si è lasciata andare a pesanti dichiarazioni su Nikita Pelizon. Chiaramente i fan di quest’ultima e anche chi in realtà non la sostiene trovano che la cantante abbia davvero esagerato. Nella serata di ieri, come è possibile notare attraverso i video che stanno circolando sui social network, Wilma ha fatto delle insinuazioni forti su Nikita, parlando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Molti credono che la Goich si sia ingelosita parecchio nel vedere la Pelizon avvicinarsi a Daniele Dal Moro.

Queste le prime parole di Wilma su Nikita che stanno facendo parecchio discutere sul web.

“Ha gli occhi cattivi e lei lo sa perché lei frequenta delle persone che fanno certe cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia e mi ha detto che conosce delle persone che mi possono mettere in contatto con… io le ho detto che non lo farei mai perché non ci credo”

In particolare, la Goich si riferisce ai medium, persone che sostengono di poter fare da intermediario tra vita e morte, parlando con presunte entità soprannaturali. Infatti, sembra che la Pelizon le abbia consigliato di affidarsi a queste persone per potersi mettere in contatto con sua figlia. Tale proposta avrebbe spaventato la cantante, che si è lasciata andare a parole un po’ troppo forti.

“Per me hanno dei trucchi e delle cose, ed io non andrò mai a fare una cosa del genere. Lei mi ha detto che sono persone affidabili ma io non ci credo e non lo farò mai, punto. Io vado a letto e dico le mie preghiere, ne dico tre, una per mia figlia, per mia madre e un’altra per un mio amico che è mancato da poco. Dico le preghiere tutte le sere, basta”

Non è finito qui il racconto di Wilma al GF Vip 7 su Nikita, fatto di fronte a Sarah e Oriana.

“Io non ho bisogno di mettermi in contatto, io mia figlia la sogno, la sento… ce l’ho dentro e non ho bisogno di andare a sfruculiare le anime, non mi piacciono queste cose. Me l’ha detto due sere fa. Evidentemente lei frequenta questa gente e bisogna diffidare da queste persone. Bisogna diffidare da queste persone che hanno questo magnetismo. Non mi piace, non ha gli occhi buoni”

Le due gieffine hanno sostenuto prontamente la Goich. Infatti Sarah Altobello, ieri protagonista di un momento imbarazzante, ha lanciato ulteriori attacchi contro la Pelizon. Ha consigliato a Wilma di non darle retta e di andare via quando inizia a fare determinati discorsi. “Ti vuole mandare da questa gente, capito? Queste come non mi piacciono. Fa tanto la moralista…”, ha affermato la showgirl.

Inoltre, anche la Altobello si è detta spaventata dagli occhi di Nikita: “Posso anche averla perdonata ma la sensazione che io ho, è quella di uno sguardo che non mi piace! Non mi piace questo sguardo! Non perchè mi provoca una irritazione, no! Mi mette quella sorta di disagio”. Come prenderanno questi nuovi attacchi le persone vicine a Nikita fuori dalla Casa di Cinecittà.

Qualche giorno fa, la sorella della Pelizon si è lasciata andare a un duri sfoghi durante una lunga intervista. Quest’ultima ha parlato dei continui attacchi che Nikita continua a ricevere senza l’appoggio della sua famiglia. Infatti, ha fatto notare di aver cercato più volte di far sentire la sua vicinanza alla gieffina, esattamente come ad esempio Clizia Incorvaia ha avuto modo di fare con la sorella Micol. Le sue richieste, però, non sarebbero state accolte dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini, almeno per il momento.

Nel frattempo, a prendere le difese di Nikita sui social ci pensano tutti i suoi fan. Su Twitter sono tantissimi coloro che stanno attaccando Wilma Goich per le ultime frasi espresse sulla loro beniamina.

Wilma e Sarah su Nikita:

"Bisogna diffidare da persone così, non ha gli occhi buoni. Fa tanto la moralista."

