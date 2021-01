GF Vip, Urtis si svela sulla Mello e sul reality dice: “Sé stessi ma nei limiti”

Giacomo Urtis è stato un concorrente all’interno della Casa sempre piuttosto riservato. Eliminato ormai da un po’ dal reality di Alfonso Signorini, tuttavia è riuscito a mantenere i rapporti con molti concorrenti che sono usciti dal gioco. Lo ha rivelato in un’intervista concessa a Giuseppe Porro. Non solo, l’ex gieffino ha anche parlato dell’amicizia che lo lega alla modella brasiliana Dayane.

Con lei ha stretto un bel legame all’interno della Casa. Un’amicizia che ha portato la stessa Mello ha dichiarare, dopo l’uscita del chirurgo estetico, che porterebbe avanti una gravidanza per dare un figlio proprio ad Urtis, prendendo la strada dell’inseminazione artificiale. Delle frasi sicuramente estremamente importanti ma soprattutto di enorme peso. Con queste parole la prima finalista del Grande Fratello Vip ha sicuramente cercato di dimostrare quanto per lei sia importante l’amicizia con Giacomo e vederlo felice. La gieffina, infatti, sa quanto il chirurgo estetico desideri diventare papà ma allo stesso tempo anche quanto sia difficile in Italia poter concretizzare questo sogno.

Durante l’intervista di Giuseppe Porro Giacomo Urtis ha accolto le parole di Dayane Mello con grande euforia tanto da aggiungere che un regalo del genere da parte di un’amica non varrebbe mai una cifra elevata di denaro. Non solo, ha anche ribadito tutto il suo affetto nei confronti della modella brasiliana. E ha aggiunto che se pure non compissero mai un atto del genere, solo il fatto che una sua amica abbia speso parole così belle per renderlo felice è una soddisfazione.

“Sarebbe una cosa fantastica! Avere un’amica che ti ama a tal punto da volerti dare un figlio è una scoperta incredibile. Ovvio che diventare padre è uno dei miei sogni e lei lo sa, e questo regalo umano non si può quantificare nemmeno in denaro. Sono scioccato e felicissimo di quello che ha detto anche se poi non lo facciamo, sono bellissime parole. Dayane l’amerò per sempre, anche perché per noi persone omosessuali la parte che riguarda i figli e l’adozione è molto complicata. Lei ha aperto un capitolo su cui ci sarebbe da parlarne per giorni interi.”

A Giuseppe Porro Urtis ha confessato di vedere Dayane come possibile vincitrice del programma assieme a Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. E alla domanda se preferisse di più il Grande Fratello Vip piuttosto che l’Isola dei famosi (la prossima edizione andrà in onda in primavera) ha spiegato che il piano su cui si giocano sono differenti. Il primo tocca di più il livello psicologico, il secondo quello fisico. E ha rivelato anche di quanta attenzione un concorrente del reality di Alfonso Signorini deve avere, perché alcune cose non possono essere dette. Non solo, si può essere sé stessi ma con alcuni limiti.