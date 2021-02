GF Vip, urla fuori dalla Casa avvertono Pretelli: “Esci l’8”, la sua reazione

Non si riducono i cori fuori dalla Casa che avvertono i concorrenti di quanto sta accadendo all’esterno – o per lo meno fanno in modo che i Vipponi riescano ad orientarsi e ad immaginare quanto sta succedendo nella vita reale. Sono come piccoli frammenti di puzzle che piano piano, uno dopo l’altro permettono di ricomporne l’insieme.

Già qualche giorno fa si erano succedute delle urla di alcuni fan fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip in cui si commentava la prima finalista del reality di Alfonso Signorini, Dayane Mello. Infatti in quel caso le voci erano state raccolte da Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. I tre avevano sentito una frase che metteva in dubbio la veridicità del televoto. I voti infatti erano stati attribuiti ai fan brasiliani della modella.

Subito le frasi erano state riportate anche al resto del gruppo e alla prima finalista, che aveva fatto spallucce ignorando palesemente la situazione. Anche in quel momento i sostenitori del reality avevano avvertito i Vipponi di “uscire fuori dal circo”. Stavolta il messaggio è totalmente indirizzato a Pierpaolo Pretelli.

L’ex velino di Striscia la notizia si è classificato come secondo finalista. Ora non gli resta che aspettare la finale per vedere se sarà uno dei vincitori della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, i cori fuori dalla Casa non hanno portato “buone notizie” per Pierpaolo. Mentre prendeva il sole in giardino assieme ad Andrea Zenga hanno infatti urlato: “Pier, esci l’8. Il vincitore è già scritto”.

La reazione dell’ex calciatore è stata immediata: si è girato verso Pretelli per vedere che avesse da dire in merito ma il secondo finalista è rimasto impassibile. In seguito Andrea Zenga e il modello sono stati raggiunti da Maria Teresa Ruta e si sono confrontanti sulla questione.

La madre di Guenda Goria ha iniziato ad analizzare la situazione. La showgirl ha suggerito a Pierpaolo di fare quello che si sentiva. In particolare di fregarsene delle dinamiche del gioco. Secondo la sua ipotesi, il presunto vincitore sarebbe potuto essere inizialmente Tommaso Zorzi. Eppure, se lo sarà Dayane per lei si dovrebbe comunque ignorare la questione, senza stare a preoccuparsi troppo. Nello specifico, Maria Teresa Ruta ha detto:

“Qualunque decisione prendi, va bene. Il vincitore doveva essere Tommaso (Zorzi, ndr.), ma sarà Dayane. E’ scritto. Quindi? Ma a noi che ce frega?”

A questo Pierpaolo Pretelli ha ribattuto: “Ma infatti, io la mia vittoria già l’ho avuta”. L’ex velino di Striscia la notizia infatti ha più volte sostenuto di essere contento del percorso fatto. Addirittura di aver avuto la sua rivincita per la storia d’amore con Giulia Salemi, tanto da volerle regalare la finale. La questione del televoto però rimane comunque un argomento piuttosto spinoso, che a quanto pare continua a far indignare i fan del programma.