GF Vip, urla fuori dalla Casa: “Televoto truccato dal Brasile”. Reazioni

Pare proprio che il pubblico italiano non abbia ben accolto quanto accaduto nella puntata di lunedì 25 gennaio. Infatti, proprio in quella serata il televoto ha deciso la prima finalista del Grande Fratello Vip. La Vippona scelta è stata la modella brasiliana Dayane Mello che chiamata in studio da Alfonso Signorini ha ricevuto il verdetto assieme a Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Ebbene, fin da subito molti non sono stati contenti del risultato del televoto. È da qualche mese infatti che si parla di quanto le fan di Dayane si siano impegnate per supportare la loro beniamina tanto da sconvolgere le dinamiche esterne, e forse anche da superare il sostegno del pubblico italiano nei confronti dei loro Vipponi preferiti. Certo, non si mette minimamente in dubbio che tra i telespettatori italiani ci siano anche molti fan che hanno votato affinché Dayane arrivasse in finale. Tuttavia, è innegabile – e lo si può leggere anche nei social – quanto siano agguerrite le ammiratrici brasiliane di Dayane. Sulla questione ad oggi è quindi polemica.

Molto spesso, infatti, si è parlato di televoto truccato dal Brasile. E questo ha sconvolto gli animi di tutto il pubblico del Grande Fratello Vip tanto da portare un gruppetto di “dissidenti” nei confronti di Dayane finalista a dire la propria fuori dalla Casa. O meglio, ad urlarlo. La frase che è stata gridata è: “Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo”.

Ad accoglierla sono stati Tommaso Zorzi, Stefania Orlando ed Andrea Zelletta che la hanno riferita anche al resto del gruppo. I tre sono rimasti sbigottiti, mentre l’influencer di Riccanza ha assunto un’espressione ilare, sorpreso da quanto sentito. Subito la frase è stata riferita anche a Dayane che in quel momento stava facendo la doccia. Proprio lei, nella serata in cui era stata eletta finalista del GF Vip 5 aveva ringraziato tutto il pubblico. Ed era apparsa soddisfatta del traguardo raggiunto.

Nel momento in cui però Tommaso Zorzi le ha riportato la frase ha fatto spallucce e non ha proferito parola. Insomma, il mistero del televoto continua a incuriosire e insospettire anche perché non è coerente con quanto invece si legge sui social. Non è un caso che tra i più amati ci siano proprio i nomi di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. E che proprio quest’ultima nella serata di lunedì 25 gennaio sia stata sorpassata con facilità da Dayane Mello.