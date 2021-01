Pierpaolo Pretelli è cotto: cederà il suo posto in finale a Giulia Salemi

Diventa sempre più seria, giorno dopo giorno, la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nonostante i dubbi degli altri concorrenti e le critiche della famiglia del modello i due vanno avanti dritti per la loro strada. E l’ultima decisione del 30enne sta facendo discutere parecchio i telespettatori. Pretelli si è infatti detto pronto a cedere il suo posto alla finale del Grande Fratello Vip alla Salemi, entrata nella Casa più spiata d’Italia in un secondo momento, dopo la prima esperienza nel 2018.

Terminata la 33esima puntata del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha chiesto agli autori di rinunciare al suo posto in finale in favore di Giulia Salemi. Il giovane ha poi raccontato tutto alla nuova fidanzata:

“Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un seguito, un futuro. Io lo sento che c’è, ma non dipende solo da me. Non dici nulla?”

Dichiarazioni che hanno lasciato letteralmente senza parole Giulia Salemi che, non sapendo cosa dire, si è limitata ad abbracciare forte e baciare ripetutamente Pierpaolo Pretelli. Una scelta che sta già facendo sognare i più romantici. In realtà la Salemi potrebbe accedere in finale molto prima di Pretelli.

Giulia è al televoto con Stefania Orlando, Adua Del Vesco e Dayane Mello per conquistare il posto da prima finalista. Un traguardo che la Salemi potrebbe facilmente raggiungere visto che ha un forte seguito. Ancora incerto, invece, il futuro di Pierpaolo Pretelli, che potrebbe anche non restare in Casa fino al prossimo febbraio.

Quando finisce il Grande Fratello Vip

Al momento non c’è una data ufficiale della finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il primo rinvio si era parlato del prossimo 8 febbraio ma ora si stanno valutando due opzioni: o lunedì 22 febbraio o venerdì 26 febbraio. Molto dipenderà dalla sfida con Il Cantante Mascherato, che partirà ufficialmente il prossimo 29 gennaio. Una sfida che Alfonso Signorini ha già perso lo scorso anno.

Intanto i concorrenti non hanno preso molto bene questo ennesimo prolungamento. Stefania Orlando in un raptus di follia stava per aprire la porta rossa mentre Tommaso Zorzi ha sofferto tutta la notte di ansia e vomito. Non è andata meglio ad Andrea Zelletta, che sta cominciando ad avvertire alcuni sintomi tipici della claustrofobia.