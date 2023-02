Sono passati due mesi da quando Nicole Murgia ha fatto il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip”. La Murgia è recentemente finita al centro dei gossip per via di Vittoria Deganello, che ora aspetta un figlio da suo fratello, Alessandro Murgia. I due hanno avuto una breve storia quest’estate, fino a quando il calciatore non si sarebbe defilato dopo aver saputo della gravidanza dell’influencer. Nicole non ha ancora parlato in tv della complicata situazione del fratello ed ha intrapreso un percorso prettamente personale, senza essere condizionata da dinamiche esterne. Dall’altra parte, però, il volto di “UeD” ha lanciato più volte delle frecciatine verso l’ex cognata. Lo scorso gennaio, aveva detto di non riuscire a a guardare il reality quest’anno, perché pieno di “un’ignoranza generale che mi vergogno per l’essere umano”. Chiaramente, in molti hanno pensato che si riferisse all’attrice. Proprio nelle ultime ore, inoltre, Vittoria ha fatto alcune nuove clamorose dichiarazioni riguardanti la Murgia.

Incalzata dalle domande dei followers, la Deganello ha risposto ad una sua seguace che le chiedeva cosa pensasse dello sfogo (a suo parare finto) che Nicole aveva avuto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Al che, la futura mamma ha replicato scrivendo di essere d’accordo con le impressioni dei suoi seguaci ed ha aggiunto un dettaglio spiazzante. Ha, infatti, confessato di essere stata invitata ad abortire proprio dall’ex cognata. “Quale donna e madre si permetterebbe mai di negare una vita?!!” ha scritto l’influencer. Negli scorsi mesi, Vittoria aveva già rivelato che qualcuno le aveva chiesto di interrompere la gravidanza, ma non aveva fatto alcun nome. Ebbene, ad oggi l’ex corteggiatrice non ha più taciuto ed ha accusato senza mezzi termini la gieffina.

L’ex corteggiatrice sta affrontando questa gravidanza da sola ed ha specificato come gli altri componenti della famiglia del calciatore della Spal non l’avrebbero aiutata in nessun modo. In tutto questo, Alessandro continua a tacere e non ha rilasciato nessun commento sulla situazione. D’altro canto, l’unica dichiarazione di Nicole Murgia risale allo scorso ottobre. Subissata da messaggi su Instagram, la vippona aveva sostenuto che se dovesse parlare crollerebbero i palazzi. Insomma, continua ancora il giallo che attornia questa triste vicenda.

In ogni caso, è necessario specificare che non si sa se tali affermazioni corrispondano alla verità. L’attrice, al momento, non può replicare all’ex fidanzata del fratello per dare la sua versione dei fatti. Chissà se Alfonso Signorini informerà Nicole delle accuse fattele o preferirà non trattare questo delicato argomento.