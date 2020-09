GF Vip Tommaso Zorzi in lacrime, sfogo sull’amore: “Roba che mi fa male”

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip si lascia andare a un duro sfogo in confessionale. Inizialmente il gieffino con Massimiliano Morra parla della sua situazione sentimentale, all’interno del Cucurio. Parlando, l’influencer ammette di sentirsi abbastanza sereno per quanto riguarda il lavoro, ma nella sua vita sente che c’è un vuoto. È evidente che Tommaso sta parlando dell’amore. Accanto a lui, al momento, non c’è un uomo e questo lo fa soffrire. Lui stesso confessa di sentirsi solo. Un’amara confessione che lo porta a non riuscire a trattenere le lacrime quando si trova in confessionale. Probabilmente il suo bisogno di tenerezza dipende dal fatto che gli è mancato nella sua vita. In particolare, Zorzi si apre e afferma di aver sofferto per l’allontanamento del padre. Pare che il suo papà si sia allontanato dalla sua vita quando divorziò dalla madre. Proprio per tale motivo, Tommaso ammette di non riuscire a fidarsi completamente di un uomo. Ora, però, sente il bisogno di avere qualcuno al suo fianco.

GF Vip, Tommaso Zorzi si lascia andare a un triste sfogo e non trattiene le lacrime: l’influencer si sente solo

Un triste sfogo quello a cui dà vita Tommaso Zorzi nella Casa più spiata d’Italia. “Mi sento estremamente solo”, dichiara il gieffino sfogandosi con Massimiliano. Dietro si porta l’esigenza di crearsi un ripostiglio d’amore. In particolare, rivela: “Io ho bisogno di qualcuno di buono, che dice che è qui per Tommi”. Non solo, Tommaso non pensa di aver mai provato l’amore vero. Ed ecco che poi continua: “Mi sento molto solo, nella solitudine mi ci auto-affogo“. Questa è una situazione che fa molto male a Tommaso. Vorrebbe avere al suo fianco qualcuno che possa dargli tutto il suo affetto e l’amore. Come lui stesso dichiara nel suo triste sfogo, in questo momento si sente molto solo!

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip: con il suo ex Iconize non scorre buon sangue

Tommaso Zorzi non riesce a trattenere le lacrime e questo non può non dispiacere i fan. Nel suo passato, per quanto riguarda l’amore, c’è Marco Ferrero, conosciuto sul web come Iconize. I rapporti attuali tra i due ex non sono per nulla buoni. Dentro la Casa, Tommaso ha raccontato qualche dettaglio su questa relazione e tra le sue dichiarazioni è spuntato anche il nome di Elettra Lamborghini, la quale poi ha chiarito la situazione sui social.