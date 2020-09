Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini hanno litigato per Iconize? Parla lei

Da ieri sera i fan più giovani del Grande Fratello Vip 5 si stanno chiedendo cosa sia successo tra Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Sono entrambi due dei personaggi più amati del mondo di MTV e dei social network, per cui le parole dell’attuale concorrente del Gf Vip hanno fatto parecchio scalpore. Tommaso ha raccontato infatti che a causa del suo ex fidanzato Iconize lui ed Elettra, che erano molto amici, si sono allontananti. Anche ieri sera ha ribadito questa cosa in confessionale rispondendo alle parole dell’ex, che invece è molto vicino alla Lamborghini. Zorzi ha spiegato che prima lui ed Elettra erano amici e che da quando è diventata amica di Iconize non lo ha più voluto vedere. Elettra oggi ha chiarito la sua posizione parlando ai fan su Instagram, dicendo che in molti le hanno segnalato quanto emerso ieri al Gf Vip e quindi lei ha deciso di dire la sua.

Elettra Lamborghini risponde alle parole di Tommaso Zorzi: “Mai litigato”

“In realtà io non ho mai litigato con Tommaso”, ha subito messo in chiaro la Lamborghini. Poi ha detto di essere una persona molto pacifica e che è difficile litigare con lei, quindi anche per questo non c’è stato nessun litigio con Zorzi. Ha raccontato che lei e Tommaso si vedevano molto più spesso prima ma probabilmente perché erano impegnati anche con le varie promozioni di Riccanza, il programma a cui hanno preso parte insieme. Pare però che un allontanamento ci sia stato, anche perché Elettra ha aggiunto un “tra una cosa e l’altra…” a cui però non ha aggiunto altro. Forse stava per dire che tra una cosa e l’altra si sono un po’ allontanati. Non è finita qui comunque, perché poi Elettra ha chiarito che non si sentivano tutti i giorni neanche prima. In ogni caso da parte sua non c’è stato nessun litigio: “Non so se lui ha litigato con me”, si è domandata.

Gf Vip, Zorzi parla di Elettra Lamborghini e lei interviene su Instagram

A questo punto le è anche spuntato un sorriso pensando alle ultime volte in cui ha interagito con Zorzi, come per alcuni video che hanno fatto insieme o che hanno repostato. Insomma, non c’è un clima glaciale fra i due e non c’è stato un vero e proprio litigio, ma in realtà neanche Tommaso aveva parlato di un litigio. L’impressione comunque è che tra le righe Elettra abbia confermato un allontanamento con Zorzi, che è ciò che ha sostenuto lui al Grande Fratello Vip. Da parte di Elettra forse è stato un allontanamento dovuto alle circostanze, ma è evidente che Tommaso si sia fatto un’idea diversa. Avranno un chiarimento dopo il Gf Vip?