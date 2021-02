GF Vip, televoto sospeso tra Giulia-Stefania. Provvedimento per De Grenet?

Continua ad essere sospesa la possibilità di votare online una delle due concorrenti in nomination. Verrà punita Samantha per la frase “Sembri autistico”? L’ipotesi

Continua a permanere il problema di votare Stefania Orlando o Giulia Salemi online. Il televoto sull’app e sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip è bloccato ancora per un problema tecnico. Una situazione che va avanti da quasi due giorni e i cui tempi di risoluzione non sono stati resi conto. Si può esprimere la propria preferenza per una delle due concorrenti solo attraverso il servizio sms a pagamento e per un massimo di sette voti.

Un modo, questo, per arginare i voti arrivati dall’estero e dai finti account creati con lo scopo di avere voti illimitati per salvare i propri gieffini preferiti? L’argomento televoto è stato oggetto di critiche senza precedenti soprattutto nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ma non avrebbe senso interrompere la possibilità di votare online se nei mesi precedenti non sono state prese decisioni.

Il televoto sospeso online potrebbe essere sintomo di un’altra cosa. Con una decisione drastica potrebbe essere annullato e, naturalmente, chi ha votato potrebbe essere rimborsato. A Casa Chi Parpiglia ha fatto notare a Sonia Lorenzini che il televoto è stato bloccato. La ragazza ha risposto di aver visto qualcosa, ma non avere capito il perché.

Lo stesso giornalista, come riportato su Twitter, ha parlato di presunte motivazioni che potrebbero essere svelate in puntata. Sonia ha ipotizzato che potrebbe esserci un provvedimento per qualcosa che si è vociferato su una concorrente di recente che ha avuto delle uscite fuori luogo.

Il riferimento è a Samantha De Grenet per la frase ‘sembri autistico‘. Uno scivolone che potrebbe costarle la permanenza nella Casa a un passo dalla finale. L’ex modella si trovava in veranda insieme a Pretelli e Zelletta per commentare i meccanismi che potrebbero regolare la finale del gioco.

Andrea aveva ricordato come si era svolta la finale lo scorso anno, elencando i concorrenti e la loro posizione in classifica. Questo aveva colpito Samantha che aveva affermato:

“Sembri autistico in questo momento. Come fai a ricordarti tutte queste cose?”

Alfonso Signorini chiarirà tutto nella puntata di stasera del GF Vip, venerdì 19 febbraio 2021. I telespettatori scopriranno tutta la verità sul sistema di televoto online sospeso e le motivazioni. Inoltre sarà portata alla luce la frase della De Grenet o le sarà perdonata nel silenzio più assoluto?