GF Vip, Giulia Salemi e Stefania Orlando: televoto bloccato. È rivolta

Venerdì 19 febbraio 2021 una tra Stefania Orlando e Giulia Salemi abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip a un passo dalla finale. Zorzi ha ammesso che è stata una strategia per mandare loro al televoto, sostenendo di avere disperso il voto nel corso delle ultime settimane per evitare di mandare Zenga contro loro. Nelle ultime ore è scoppiata una rivolta sui social. Come annunciato sul sito ufficiale del reality show il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico. Blocco che si protrae da oltre dodici ore. Per cercare di salvare una delle due concorrenti della quindicesima edizione occorre utilizzare gli sms normali, ma anche qui è sorto un problema.

Come segnalato da numerosi utenti su Twitter, il televoto funzionerebbe solo in favore dell’ex volto Rai e non per l’influencer italo-persiana. Nel dettaglio, mandando un messaggio al 4770002 con il nome ‘Giulia’ (che è stata difesa dall’amico Stefano Sala) il sistema non riconosce valida la votazione. Scrivendo, invece, il nome ‘Stefania’ il voto espresso viene accettato. Cosa sta succedendo? Si grida al televoto truccato. Tante le ipotesi: c’è chi, per esempio, ha sostenuto che il televoto online sarebbe stato bloccato per evitare che arrivino voti non italiani.

Sono noti, infatti, account fake e voti dall’estero che hanno caratterizzato in maniera particolare l’attuale edizione, pratica espressamente vietata. Esistono perfino dei gruppi Telegram attraverso i quali i votanti conteggiano quanti sono i voti che ognuno riesce a produrre per il proprio beniamino, usando email usa e getta. Aggirare il sistema, infatti, è molto semplice. Vi sono diversi siti che offrono la possibilità di creare degli indirizzi di posta elettronica temporanei.

Queste mail servono a registrarsi al sito del Grande Fratello per potere votare. Il regolamento sui voti, però, è chiaro: validi sono ritenuti solo quelli espressi sul territorio italiano, ma ad oggi non esiste uno strumento per contrastare quelli irregolari. Decine sono gli utenti che ammettono di aver votato dal Brasile o dalla Spagna utilizzando programmi che impediscano la geolocalizzazione.

Grande Fratello Vip: televoto annullato tra Stefania Orlando e Giulia Salemi?

Alla luce di quanto accaduto la produzione del Grande Fratello Vip potrebbe annullare il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. Questa è anche una delle tante richieste da parte dei fan. Ciò che è successo al sistema di preferenza online resta un mistero.

Sarà Alfonso Signorini a dare spiegazione ai telespettatori all’inizio della quarantunesima puntata. Intanto la polemica non si placa e i toni sui social continuano ad essere aspri.