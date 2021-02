Giulia Salemi subissata dalle critiche: il parere dell’amico Stefano Sala

Sono stati giorni incandescenti per Giulia Salemi che al Grande Fratello Vip è stata al centro di alcune polemiche nella Casa. Il clima attorno all’influencer è ancor più torrido all’esterno dove ci sono schiere di fan che tifano per lei ma altrettante schiere di telespettatori che la criticano. I primi sostengono che sia una ragazza giovane, sensibile e genuina; i secondi credono che sia una abile stratega, una persona piagnucolona ed egocentrica nonché una donna incline a cercare visibilità con diverse ‘armi’.

Cosa pensa di tutto ciò Sala? Il modello, ex gieffino, ex di Dayane Mello nonché amico di Giulia, nelle scorse ore ha consegnato ad Instagram, tramite una Stories, un post in cui ha dichiarato che di recente in molti gli hanno chiesto di sostenete la Salemi, per darle un supporto ‘esterno’ contro i biasimi piovutile addosso. E lui? Da che parte sta? Stefano ha sottolineato di non seguire le vicende della Casa più spiata d’Italia e che quindi preferisce mantenere un atteggiamento neutro. Dall’altro lato ha sottolineato di conoscere bene “la nutria” (soprannome non dei più eleganti dato a Giulia) e di conservare il sostegno per lei nella vita reale:

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: amore da reality o amore vero?

La domanda se la sono posta molti affezionati del programma condotto da Alfonso Signorini. L’opinione di chi segue lo show da vicino è spaccata in due: c’è chi nutre la convinzione che i sentimenti dell’ex velino e di Giulia siano autentici e chi invece non ha dubbi sul fatto che la relazione sia a favor di telecamere. Chi sostiene quest’ultima tesi fa un ragionamento sui ‘precedenti’, sia di Pierpaolo sia dell’influencer, vale a dire su Elisabetta Gregoraci e Francesco Monte. Ossia c’è chi vede in queste due vicende un parallelismo con la love story attuale e quindi crede che di genuino ci sia ben poco.

Amore vero o amore da reality? Chissà… Tempo al tempo. Tra qualche settimana, quando il GF Vip si sarà concluso e le varie ospitate nei talk si saranno esaurite, si avranno tutte le risposte del caso.