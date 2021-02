Grande Fratello Vip, Marcuzzi difende Giulia Salemi: “Basta con sta guerra”

La quarantesima puntata del Grande Fratello Vip ha segnato la pace tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Come è noto ai telespettatori del reality show di Signorini, i due hanno trascorso settimane tra liti e duri scontri che sembravano aver messo a rischio la loro amicizia. L’influencer è finta al televoto contro Stefania Orlando e si è detta certa dell’eliminazione. Inoltre è rimasta molto deluda di essere stata nominata da quasi tutti i concorrenti ed è scoppiata in una crisi di pianto. Un vero colpo basso per l’italo-persiana che ha definito tutto il presunto accanimento contro di lei come avvilente perché, come spiegato, è come se in tre mesi avesse costruito poco e quel poco costruito fosse andato distrutto.

Quello che le ha fatto più male è stata la nomination di Rosalinda Cannavò. Secondo l’attrice, che si è lasciata andare alla passione con Zenga, la modella l’avrebbe colpita sul personale in più occasioni. Tra i tanti utenti che sui social hanno commentato lo sfogo della fidanzata di Pierpaolo Pretelli c’è stata anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice, grande fan della trasmissione, ha preso le difese di Giulia Salemi e ha rivolto un appello. La padrona di casa de Le Iene è intervenuta sostenendo:

“Posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa?”

Dopo le lacrime la concorrente si è ripromessa che tornerà a sorridere e si godrà gli ultimi giorni di questa espeprienza ridendo. La Marcuzzi è rimasta piacevolmente colpita dalla pace fatta tra Tommaso e Giulia e si è rivolta ai diversi gruppi che sostengono gli attuali concorrenti:

“Cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, molletta. Per tutti è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra!”

Alessia Marcuzzi torna a Le Iene: le anticipazioni della puntata di stasera 16 febbraio

Da questa sera, martedì 16 febbraio, Alessia Marcuzzi torna a Le Iene con Nicola Savino. Argomento centrale della prima puntata sarà l’attualità, ma non mancheranno le inchieste, le interviste e gli scherzi affidati agli inviati della trasmissione di Davide Parenti.

Tra i tanti servizi in onda stasera ci sarà quello di Nina Palmieri che torna sulla vicenda di Carlo Gilardi, Matteo Viviani si dedicherà al nuovo social Clubhouse, Giorgio Romiti si occuperà del trasferimento in Italia di Chico Forti.

Vittima dello scherzo de Le Iene sarà Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello.